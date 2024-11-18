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Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Duruşu'ndan Tyson’ın Vücut Şovuna: Spor Dünyasının 25 İkonik Fotoğrafı

Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Duruşu'ndan Tyson’ın Vücut Şovuna: Spor Dünyasının 25 İkonik Fotoğrafı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 15:56

Sporun en özel anları bazen bir fotoğrafa sığar ve o an yıllar sonra bile gözümüzde canlanır. 2024 Olimpiyatları'nda Yusuf Dikeç'in tüm dünyada büyük yankı uyandıran o ikomik duruşu gibi. Ronaldo'nun zıplama rekoru da tam o tarz bir fotoğraf; hem heyecan, hem azim, hem de o unutulmaz anı yakalayabilen bir kare. Sporun içinde öyle anlar var ki zaman geçse de hep hafızalarda kalır. İşte şimdiye kadar çekilmiş en ikonik 25 fotoğraf...

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