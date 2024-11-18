Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Duruşu'ndan Tyson’ın Vücut Şovuna: Spor Dünyasının 25 İkonik Fotoğrafı
Yusuf Dikeç'in Olimpiyat Duruşu'ndan Tyson’ın Vücut Şovuna: Spor Dünyasının 25 İkonik Fotoğrafı
Sporun en özel anları bazen bir fotoğrafa sığar ve o an yıllar sonra bile gözümüzde canlanır. 2024 Olimpiyatları'nda Yusuf Dikeç'in tüm dünyada büyük yankı uyandıran o ikomik duruşu gibi. Ronaldo'nun zıplama rekoru da tam o tarz bir fotoğraf; hem heyecan, hem azim, hem de o unutulmaz anı yakalayabilen bir kare. Sporun içinde öyle anlar var ki zaman geçse de hep hafızalarda kalır. İşte şimdiye kadar çekilmiş en ikonik 25 fotoğraf...
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Muhammed Ali
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Michael Jordan
Maradona "Tanrı'nın eli"
Mike Tyson
Jesse Owens, Nazi Almanya'sında
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Naim Süleymanoğlu (Herkül): Tarihte ağırlığının 3 katını kaldırmayı başaran ilk sporcu
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Derek Redmond ve Jim Redmond(Babası): Koşuda sakatlanınca babasıyla birlikte bitiş çizgisine gelmişti.
Babe Ruth
Usain Bolt
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Michael Phelps
Gabriel Medina
Jackie Robinson
Tommie Smith ve sağda duran (üçüncü) John Carlos: 1968 Meksika Olimpiyatları ırkçılığa karşı yaptıkları protesto
Dennis Rodman
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Ayrton Senna
Yusuf Dikeç
Cristiano Ronaldo
Eric Cantona
Lewis Hamilton
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Güney Afrika, 50 yıldan uzun bir süre uluslararası sporlardan dışlandıktan sonra 1995'te Rugby Dünya Kupası'nı kazandı.
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