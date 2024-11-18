Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğa bazen gerçekten dehşet verici olabiliyor değil mi? Bu fotoğraflar tam da o anları yakalamış. Hani bazen doğanın gücünü öyle bir hissedersiniz ki insan gerçekten korkuyor. İşte bu kareler de korku ve hayret içinde kalacağınız doğanın korkutucu yüzünü gözler önüne seriyor. Hazır olun bu fotoğraflar biraz tüylerinizi diken diken edebilir!
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1. Bir annenin öfkesine benzer hiçbir şey yoktur
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2. Yıldırım çarpan bir geyik
3. Gagasında balık olan büyük mavi balıkçıl.
4. Çakal, kızıl başlı ispinozu yiyor.
5. ''Istakozların bacaklarında ve ayaklarında, yiyeceklerini koklamalarını ve tatmalarını sağlayan kimyasal duyusal tüyler bulunur.''
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6. ''Kuş Kaçmaya Çalışırken Yılanın Gözlerini Çıkardı''
7. ''Dalış çanı örümcekleri su altında nefes almak için hava kabarcıklarını kullanır''
8. Jaguar'ın Brezilya'nın Pantanal sulak alanında kafatası kıran ısırığını gösteren bir fotoğraf.
Bu da diğeri.
9. Rakibiyle kavga ettikten aldığı yara.
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10. Güney Afrika'da Kobra yılanını yiyen timsah.
11. Cordyceps (Kordiseps) mantarı tarafından parazitlenen bir kelebek.
12. Kafatası açıkta olan bu güvercin.
13. Basketbol oynayan örümcekler
14. ''Şempanze genç maymunu yakalarken yetişkin maymun güvenli bir yere atladı''
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15. Yayın balığını yiyen bir yılan.
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