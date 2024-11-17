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Ordu'da 'Fotokapan'a Yakalanan Hayvanların Görüntüsü Gününüzü Güzelleştirecek

Ordu'da 'Fotokapan'a Yakalanan Hayvanların Görüntüsü Gününüzü Güzelleştirecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 13:26

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Vahşi doğada ve ormanlarda yaşayan hayvanlar, bizlere tamamen farklı bir evrenin kapılarını aralar. Bu evren, doğanın en saf haliyle buluştuğu, hayatın en ham ve en gerçek haliyle karşılaştığı bir yerdir. Kendine has kuralları, ritüelleri ve yaşam döngüleri ile bu dünya, biz insanlardan çok farklıdır. Her bir hayvanın kendine özgü yaşam tarzı, bu dünyayı daha da zengin ve ilginç kılar. Son yıllarda hayvanlar fotokapanlar sayesinde doğal ortamlarında görüntülenebiliyor bildiğiniz üzere. Ortaya ise harika görüntüler çıkıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCGkrc...
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Ordu'da fotokapana yakalanan hayvanların görüntüleri paylaşıldı.

Ordu'da fotokapana yakalanan hayvanların görüntüleri paylaşıldı.

Özellikle yavrıların sevimli görüntüleri kalpleri ısıttı.

Özellikle yavrıların sevimli görüntüleri kalpleri ısıttı.

İşte o görüntüler;

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