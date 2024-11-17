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Hep Ürkütücü Olacak Değil Ya: Bir Çiftin Yatak Odasına Koala Girdi

Hep Ürkütücü Olacak Değil Ya: Bir Çiftin Yatak Odasına Koala Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 10:00 Son Güncelleme: 17.11.2024 - 10:01

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Avustralya'nın büyüleyici doğası, onu dünyanın en ilgi çekici yerlerinden biri haline getiriyor.Bu etkileyici doğal çeşitlilik, Avustralya'nın kendine has bir çekiciliğe sahip olmasını sağlıyor. Bizim sadece belgesellerde görmeye alışık olduğumuz hayvanlar, orada sokaklarda özgürce dolaşıyor. Bu durum bazen ilginç bazen de ürkütücü olaylara sebep olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Avustralya'dan oldukça sevimli bir görüntü geldi.

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Avustralya bir eve koala girdi.

Avustralya bir eve koala girdi.

Yatak odasına kadar giren koalanın rahat ve sevimli tavırları beğeni topladı.

Yatak odasına kadar giren koalanın rahat ve sevimli tavırları beğeni topladı.

İşte o video;

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