Hep Ürkütücü Olacak Değil Ya: Bir Çiftin Yatak Odasına Koala Girdi

Avustralya'nın büyüleyici doğası, onu dünyanın en ilgi çekici yerlerinden biri haline getiriyor.Bu etkileyici doğal çeşitlilik, Avustralya'nın kendine has bir çekiciliğe sahip olmasını sağlıyor. Bizim sadece belgesellerde görmeye alışık olduğumuz hayvanlar, orada sokaklarda özgürce dolaşıyor. Bu durum bazen ilginç bazen de ürkütücü olaylara sebep olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Avustralya'dan oldukça sevimli bir görüntü geldi.