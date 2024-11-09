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Yine Sınırları Zorladı: Alper Rende Şimdi de Dünyanın En Büyük Hapishanesi Olan CECOT'a Gitti

Yine Sınırları Zorladı: Alper Rende Şimdi de Dünyanın En Büyük Hapishanesi Olan CECOT'a Gitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 21:53 Son Güncelleme: 09.11.2024 - 22:07

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Alper Rende uzun süredir YouTube'da içerik üretiyor bildiğiniz üzere. Kendisi son zamanlarda çektiği videolar ile büyük ses getiriyor. Afrika'da bir kabile ile bir hafta geçiren Alper Rende, daha sonra kabilenin iki üyesini şehir hayatıyla tanıştırmıştı. İki kabile üyesini lüks bir evde ağırlayan Alper Rende onlara unutulmaz zamanlar yaşatmıştı. Başarılı Youtuber yine sınırları zorlayan bir videoya imza attı.

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Rende, El Salvador’da bulunan dünyanın en büyük hapishanesi “CECOT”'a gitti.

Rende, El Salvador’da bulunan dünyanın en büyük hapishanesi “CECOT”'a gitti.

CECOT hapishanesinden burada bahsetmiştik;

Dünyanın en azılı çete üyelerinin bulunduğu ve akılalmaz önlemlerle donatılmış hapishaneyi gezen Rende'nin videosu kısa sürede beğeni topladı.

Dünyanın en azılı çete üyelerinin bulunduğu ve akılalmaz önlemlerle donatılmış hapishaneyi gezen Rende'nin videosu kısa sürede beğeni topladı.

İşte o video;

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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SERKAN ERASLAN

1.Ruhi Çenet 2:Alper Rende Çok kaliteli içerikler üretiyorlar bravo 👏👏👏👏👏