Yine Sınırları Zorladı: Alper Rende Şimdi de Dünyanın En Büyük Hapishanesi Olan CECOT'a Gitti

Alper Rende uzun süredir YouTube'da içerik üretiyor bildiğiniz üzere. Kendisi son zamanlarda çektiği videolar ile büyük ses getiriyor. Afrika'da bir kabile ile bir hafta geçiren Alper Rende, daha sonra kabilenin iki üyesini şehir hayatıyla tanıştırmıştı. İki kabile üyesini lüks bir evde ağırlayan Alper Rende onlara unutulmaz zamanlar yaşatmıştı. Başarılı Youtuber yine sınırları zorlayan bir videoya imza attı.