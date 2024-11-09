Girenin Bir Daha Çıkamadığı El Salvador'un Devasa Terörle Mücadele Merkezi: CECOT Hapishanesi

YouTuber Alper Rende'nin CECOT'u ziyaretinden sonra YouTube'da trend olan hapishane, dünyanın en büyük hapishanelerinden biri olarak biliniyor. İçeride yaşananları ve ülkedeki etkilerini öğrenince bu yerin ne denli tartışmalı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. CECOT, devasa yapısıyla El Salvador’un eski çete liderlerini, katilleri ve uyuşturucu satıcılarını içeride tutmak için özel olarak tasarlandı. Terörle mücadele merkezi, toplumdan tamamen soyutlanmış durumda. Gelin içerisini beraber inceleyelim 👇🏻

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