Girenin Bir Daha Çıkamadığı El Salvador'un Devasa Terörle Mücadele Merkezi: CECOT Hapishanesi
Girenin Bir Daha Çıkamadığı El Salvador'un Devasa Terörle Mücadele Merkezi: CECOT Hapishanesi
YouTuber Alper Rende'nin CECOT'u ziyaretinden sonra YouTube'da trend olan hapishane, dünyanın en büyük hapishanelerinden biri olarak biliniyor. İçeride yaşananları ve ülkedeki etkilerini öğrenince bu yerin ne denli tartışmalı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. CECOT, devasa yapısıyla El Salvador’un eski çete liderlerini, katilleri ve uyuşturucu satıcılarını içeride tutmak için özel olarak tasarlandı. Terörle mücadele merkezi, toplumdan tamamen soyutlanmış durumda. Gelin içerisini beraber inceleyelim 👇🏻
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Geniş salonlarında ve kat kat dizilmiş demir parmaklıkların arkasında, topluma tehdit oluşturan binlerce adam var.
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Eskiden şehirleri ve sokakları hakimiyetleri altında tutan bu adamlar, artık etkilerinden tamamen soyutlanmış bir şekilde günlerini geçirmekte.
Burada tutuklular sade beyaz tişört ve şort giymekte, başları traş edilmiş, bazıları tamamen dövmelerle kaplı.
CECOT’un iç tasarımı, sert güvenlik kurallarına sahip bir hapishanenin ötesinde distopya hissi yaratıyor. Her biri 80 mahkuma kadar barındırabilen grup hücrelerinde; yatak, yastık ya da battaniye yok.
Açık bir tuvalet, yıkama için beton bir leğen ve içme suyu için büyük bir damacana dışında herhangi bir konfor unsuru bulunmuyor.
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Mahkumlar günde 23,5 saat boyunca bu hücrelerde kalmakta, sadece yarım saatlik grup egzersizleri ya da dini etkinlikler için dışarı çıkmalarına izin veriliyor. Hücrelerde kitap, oyun kartı ya da dışarıdan gelen mektuplar yasaklanmış durumda.
Günde üç kez basit öğünler sunulmakta; çoğunlukla fasulye, peynir ve mısır bazlı içecekler. Et ya da özel menüler kesinlikle yok.
CECOT’un açılmasıyla birlikte El Salvador, geçmişteki tehlikeli çete faaliyetlerinden arındırılmış bir yaşamı geri kazanmış durumda.
Mahallelerde devriye gezen askerler ve polisler, sokakların tekrar güvenli bir hale gelmesini sağlıyor. Eskiden sokaklarda dolaşmak tehlikeliyken, bugün insanlar güven içinde işlerine gidebilmekte.
Ancak bu değişimin bedelinin ağır olduğu ortada. Çeteleri yok etmek adına sert önlemler alan hükümet, insan hakları eleştirileriyle karşı karşıya.
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Türkiye'ye de böyle bir hapishane gerekli değil mi sizce de? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz.
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abi işe yaramıyorsa yok et ne uğraşıyorsun ki ?
ileride bunları yürüyen silah olarak orduya katarlar belki, zamanında mahkumları askere almışlar çünkü.
Oz dizisini hatırlattı ortam ve tipler
Biz de haklarını korumaya çalışıyor, hatta meclise milletvekili yapıyoruz.