Para Parayı Çekiyor İşte: İsviçre'nin Milyarderlerin Gözde Merkezi Olmasının Sebebi

İsviçre'yi her ne kadar doğal güzellikleriyle tanısak da zenginler bizim gibi pek de masum bakmıyor. Neden mi? Çünkü onların gözde ülkesi olmasının ardında bambaşka sebepler yatıyor! Bu durumun arkasında siyasi istikrardan, özel vergi avantajlarına kadar pek çok etken yatıyor. Şimdi bunları gelin tek tek inceleyelim!

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