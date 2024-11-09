Gelişmiş Ülkelerin Aksine Almanların Nükleer Enerjiden Pek de Haz Etmemesinin Haklı Sebepleri
Gelişmiş Ülkelerin Aksine Almanların Nükleer Enerjiden Pek de Haz Etmemesinin Haklı Sebepleri
Gelişmiş ülkelerin çoğu nükleer enerjiyi, enerji güvenliğinin bir parçası olarak kullanıyor. Ancak Almanya'nın bu kaynağı tamamen dışlaması ilginç değil mi? Bu kararı etkileyen olayların tarihine göz atınca, onların bakış açısını anlamak çok da zor olmayacak. 'Ne olmuş olabilir ki?' diye düşünmeyin. Emin olun epey mantıklı sebepleri var! Öyleyse sizi aşağıya alalım 👇🏻
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Almanya’da nükleer enerjiye karşı muhalefet 1970’lerde güç kazanmaya başladı. Güney Batı Almanya’da bir nükleer santralin inşasına karşı yapılan protestolar, bu hareketin ilk büyük işaretlerinden biriydi.
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Halk, nükleer enerjinin potansiyel tehlikelerine dair giderek artan bir bilinç geliştirdi. 1975 ve 1979’da düzenlenen geniş çaplı protestolar, Almanya halkının nükleer enerjiye olan güven eksikliğini daha da belirgin hale getirdi.
Nükleer enerjiye dair endişelerin zirveye ulaşması, 1986 yılında gerçekleşen Çernobil felaketiyle oldu. Çernobil’in radyoaktif serpintisi, batı rüzgarlarıyla Avrupa'nın büyük bir kısmını etkiledi.
Bu olay, nükleer enerjinin potansiyel tehlikelerini sert bir şekilde gözler önüne serdi.
Aslında bu, ilk büyük felaket değildi. 28 Mart 1979’da Amerika’da yaşanan Three Mile Island kazası, Almanya’da 200.000 kişiyi sokağa döken büyük protestolara yol açmıştı.
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Çernobil felaketi ise bu korkuları katbekat artırarak Yeşiller Partisi’nin nükleer enerjiyi sonlandırma çağrısına büyük destek getirdi.
1998'de Yeşiller'in iktidara gelmesiyle, Almanya'da nükleer enerjinin sonu resmen başladı. Yeni nükleer jeneratörlerin yapımı durduruldu ve 2002’de nükleer enerjiyi yasaklayan bir yasa kabul edildi.
2011'deki Fukuşima felaketinden sonra Angela Merkel hükümeti de nükleer enerjiden çıkış sürecini hızlandırma kararı aldı.
Son nükleer santral, 2023’te kapatılarak Almanya’nın nükleer enerjiyle vedası tamamlanmış oldu. Almanya’nın bu kararı, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdı.
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