Gelişmiş Ülkelerin Aksine Almanların Nükleer Enerjiden Pek de Haz Etmemesinin Haklı Sebepleri

Gelişmiş ülkelerin çoğu nükleer enerjiyi, enerji güvenliğinin bir parçası olarak kullanıyor. Ancak Almanya'nın bu kaynağı tamamen dışlaması ilginç değil mi? Bu kararı etkileyen olayların tarihine göz atınca, onların bakış açısını anlamak çok da zor olmayacak. 'Ne olmuş olabilir ki?' diye düşünmeyin. Emin olun epey mantıklı sebepleri var! Öyleyse sizi aşağıya alalım 👇🏻

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