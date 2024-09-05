Almanya'da Sahte Otobüs Durakları Olmasının Kalbinizi Paramparça Edecek Nedeni
Almanya'da Sahte Otobüs Durakları Olmasının Kalbinizi Paramparça Edecek Nedeni
Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan sahte otobüs durakları, ilk bakışta sadece tuhaf görünebilir. Ancak bu durakların ardında yatan sebep, yaşlıların güvenliği ve huzuru için düşündüğümüzden çok daha derin bir amacı barındırıyor.
Emin olun nedeni hem çok mantıklı gelecek hem de yüreğinizi dağlayacak...
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Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki Benrath Senior Center'ın önünde 2008 yılında inşa edilen bu sahte otobüs durağı, başlarda pek çok kişiyi kandırmayı başardı.
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Hatta ilk zamanlar bölge sakinleri bu durakta otobüs beklemeye başlamıştı. Ancak beklenen otobüs hiçbir zaman gelmeyecekti.
Durum aslında göründüğünden çok daha derin ve anlamlı. Çünkü bu sahte otobüs durağı, çevresindeki yaşlı bakımevinde kalan Alzheimer ve demans hastalarına yönelik tasarlandı.
Demans, yaşlıları geçmişteki hayatlarına döndürme isteği uyandıran karmaşık bir hastalık. Hastalar, aniden eski işlerine veya evlerine gitmek isteyebiliyor.
İşte bu noktada sahte otobüs durakları devreye giriyor. Bakımevindeki yaşlılar, dışarıya çıktıklarında durağı görüyor, oturup bekliyor ve bir süre sonra neden orada olduklarını unutarak tekrar bakımevine dönüyorlar.
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Bu sistem, sağlık uzmanları tarafından sıkça eleştiriliyor. Demans hastalarını aldatmanın, onların delüzyonlarını daha da pekiştirdiği ve hastaların sinirlenmesine yol açabileceği düşünülüyor.
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