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Öz Türkçe Zannettiğiniz Kelimelerin Aslında Hangi Yabancı Dilden Geldiğini Biliyor musunuz?

Öz Türkçe Zannettiğiniz Kelimelerin Aslında Hangi Yabancı Dilden Geldiğini Biliyor musunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 00:15

Hepimiz günlük yaşamda kullanılan bazı kelimelerin kökenini merak etmişizdir. Türkçede öz Türkçe gibi algıladığımız bazı kelimeler, aslında pek çok farklı dilden dilimize geçmiş. İşte bu kelimelerin bazıları ve onların ilginç köken öyküleri...

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Soba

Soba kelimesi de Öz Türkçe gibi ama aslında Macarca 'szoba' kelimesinden türemiş. Bu kelime, 'şömine' veya 'ocak' anlamına gelirken, Eski Yüksek Almanca 'stuba' ile de bağlantılı.

Çikolata

Yemelere doyamadığımız çikolata, İspanyolca 'chocolate' kelimesinden türetilmiş. Bu kelime, Aztek dilindeki 'xocoatl' kelimesinden geliyor.

Karakol

Karakol

Karakol da Moğolca 'qaragul' kelimesinden alınmış. Bu kelime, 'gözcü' veya 'nöbetçi' anlamına geliyor.

Peçete

Peçete

Peçete ise İtalyanca 'pezzetto' kelimesinden geliyor. Bu kelime, 'küçük parça' anlamına gelirken, kökeni 'pezzo' yani 'parça'ya dayanıyor.

Masa

Masa

Evlerimizin olmazsa olmazı masa kelimesinin kökeni Latince 'mensa'ya dayanıyor. İtalyanca'da da aynı şekilde kullanılan bu kelime, dilimize zamanla yerleşmiş.

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Karpuz

Yazın yemelere doyamadığımız karpuz, hem Farsça 'χarbūz' hem de Eski Yunanca 'karpóō' fiilinden türetilmiş. Eski Yunanca’daki fiil, 'meyve vermek' anlamında kullanılıyormuş.

Pantolon

Her gün giydiğimiz pantolon aslında Fransızca 'pantalon' kelimesinden türetilmiş. Fransızca’daki bu kelime, İtalyanca 'pantalone'den alınmış. 'Pantalone' ise, eski Venedik güldürü tiyatrosunda şalvarlı yaşlı adamı tanımlayan bir terimmiş.

Bahçe

Bahçe

Bahçe kelimesinin kökeni Farsça 'bāġçe'ye dayanıyor. Farsça 'bāġ' kökünden türetilmiş.

Anahtar

Anahtar

Anahtar da Yunanca 'aniχtḗrion' kelimesinden türemiş. Bu kelime 'açkı' anlamına gelir.

Martı

Martı ise İtalyanca 'martin pescatore' yani 'balıkçıl kuşu' deyiminden türetilmiş. Bu deyim, Latince 'maritimus' kelimesinden gelmiş.

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Salça

Türk mutfağının ayrılmaz parçası salça, aslında İtalyanca 'salsa' kelimesinden geliyor. Bu kelime, Latince 'tuzlu' anlamına gelen 'salsus'tan türemiş. Demek ki salçanın tuz ile bir bağlantısı varmış!

Fasulye

''Nee fasulye de mi?'' dediğinizi duyar gibiyiz. Evet! Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden fasulye de aslında Yunanca 'fasúlia' kelimesinden alınmış.

Çeşme

Çeşme

Çeşme, Farsça 'çaşme' kelimesinden türetilmiş. Zamanla dilimizdeki değişimlerle 'çeşme' halini almış.

Ihlamur

Kış çaylarının vazgeçilmezi ıhlamur, Yunanca 'flámulon' veya 'flamúron' kelimelerinden türetilmiş. Bu kelimeler 'sancak' veya 'flama' anlamında da kullanılmış.

Efendi

Efendi

Efendi kelimesi, Orta Yunanca 'avthéndis' kelimesinden alınmış. Bu kelime 'bey' veya 'sahip' anlamında kullanılmış.

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Sofra

Son olarak Sofra kelimesi, Arapça 'sufra(t)' kelimesinden alınmış. Bu kelime, 'üzerinde yemek yenen yer' anlamına gelirken, aynı zamanda 'yolcu yiyeceği' anlamında da kullanılmış.

Sokak

Sokak

Günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız sokak kelimesi, Arapça 'zuḳāḳ' kelimesinden türetilmiş ve aynı zamanda Akatça 'sūḳāḳu' kelimesinden de etkilenmiş.

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