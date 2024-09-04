Öz Türkçe Zannettiğiniz Kelimelerin Aslında Hangi Yabancı Dilden Geldiğini Biliyor musunuz?
Öz Türkçe Zannettiğiniz Kelimelerin Aslında Hangi Yabancı Dilden Geldiğini Biliyor musunuz?
Hepimiz günlük yaşamda kullanılan bazı kelimelerin kökenini merak etmişizdir. Türkçede öz Türkçe gibi algıladığımız bazı kelimeler, aslında pek çok farklı dilden dilimize geçmiş. İşte bu kelimelerin bazıları ve onların ilginç köken öyküleri...
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Soba
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Çikolata
Karakol
Peçete
Masa
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Karpuz
Pantolon
Bahçe
Anahtar
Martı
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Salça
Fasulye
Çeşme
Ihlamur
Efendi
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Sofra
Sokak
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