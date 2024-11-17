Anne Leyleklerin Yavrularını Yuvadan Atmalarının ''Doğada Zayıfın Şansı Yok'' Dedirten Sebebi

Leyleklerin yavrularını yuvadan atması doğanın en sert hayatta kalma stratejilerinden biri. Anne leylek göç vakti yaklaştığında en zayıf yavrusunu feda etmek zorunda kalıyor. Bu dramatik karar hayatta kalmak için en güçlü yavrunun daha hızlı büyümesine olanak sağlıyor. Yuvada bu kadar kısa bir zaman içinde çok sayıda yavruyu hayatta tutmak bazen soğukkanlı bir seçim gerektiriyor. Peki leylekler neden bu kadar sert bir karar alır? Gelin anlatalım.