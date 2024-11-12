Atların Pek Çok Hayvanın Aksine Ayakta Uyumasının Sebebi Nedir?
Atların Pek Çok Hayvanın Aksine Ayakta Uyumasının Sebebi Nedir?
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Atların ayakta uyuma yeteneği, doğada onları hayatta tutan bir adaptasyondur. Yerde uyuduklarında, kalkmak için zaman harcamaları gerekir ve yırtıcılara karşı savunmasız kalmalarına neden olur.
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Bu nedenle ayakta uyuyarak hem dinlenirler hem de gerektiğinde hızla harekete geçmeye hazır olurlar. Ayakta uyuma, "stay apparatus" adı verilen bir tendon ve bağ sistemine dayanır.
Bu sistem, atların bacaklarındaki ana eklemleri kilitlemelerini sağlar. Böylece vücutlarını düşmeden rahatça dinlendirebilirler.
Atlar da derin uykuya ihtiyaç duyar ancak bunu ayakta yapmaları mümkün değildir. REM uykusuna geçmek için yere yatmaları gerekir.
Derin uyku, genellikle gün içinde kısa aralıklarla toplam iki ila üç saat kadar sürer.
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Ancak dikkat çeken bir detay daha var; atlar yerde uyurken bile tehlikeden korunmak için bir nöbetçi görevlendirirler. Yanlarında genellikle ayakta duran bir diğer at, çevredeki tehlikeleri kollayarak uyuyan atı korur.
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