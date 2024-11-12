Atların Pek Çok Hayvanın Aksine Ayakta Uyumasının Sebebi Nedir?

Belgesellerde atların bazen ayakta dururken gözlerini kapattığını görmüşsünüzdür. Peki, gerçekten de uyuyor olabilirler mi? Aslında cevap evet ancak yalnızca hafif bir uyku hali! Atların bunu yapmasının arkasında ise içgüdüsel sebepler yatıyor. Peki nedir bu sebepler? Gelin beraber bakalım.

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