Geyiklerin Belirli Dönemlerde Boynuzlarını Dökmesinin Sebebi Nedir?
Geyiklerin Belirli Dönemlerde Boynuzlarını Dökmesinin Sebebi Nedir?
Doğada birçok canlı, yılın belirli dönemlerinde fiziksel değişiklikler yaşar. Ancak geyiklerin boynuz dökme döngüsü, bu değişimlerin en çarpıcılarından biri olarak dikkat çekiyor.
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Geyikler (özellikle erkek olanlar) boynuzlarını yalnızca süs olsun diye taşımazlar. Erkek geyikler arasında hakimiyet kurmak, bu güçlü boynuzlarla mümkün olur.
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Özellikle çiftleşme döneminde erkek geyikler, dişileri etkilemek ve diğer erkeklere karşı üstünlük sağlamak için boynuzlarını kullanırlar.
Boynuzlar, dişi geyiklere bir erkeğin ne kadar sağlıklı ve güçlü olduğunu gösteren bir işarettir. Genetik olarak üstün olan, iyi beslenen ve yaşı ilerlemiş erkeklerin boynuzları genellikle daha büyük ve görkemli olur.
Bu da dişi geyiklere, kendisiyle çiftleşmenin sağlıklı yavrular üretme şansını artırdığını anlatır. Fakat her yıl yeniden büyüyen bu boynuzlar, oldukça fazla enerji ve besin gerektirir.
Boynuz büyümesi genellikle ilkbaharın başlarında, günlerin uzaması ve havaların ısınmasıyla başlar. Başlangıçta boynuzlar yumuşak bir deri tabakasıyla kaplıdır.
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Bu deri tabakası, hızla büyüyen kemik dokusuna kan ve besin sağlar. Sonbaharın başında ise erkek geyiklerin testosteron seviyesi yükselir ve bu durum boynuzların sertleşmesine neden olur.
Kadife tabakası kuruyup döküldüğünde, geyiklerin boynuzları artık tam anlamıyla birer silaha dönüşür.
Ancak bu sezon sona erdiğinde, hormon seviyelerinde yaşanan değişiklikle birlikte boynuzlar birer birer dökülür. Kimi zaman Aralık ayında başlayan bu süreç, Mart'a kadar sürebilir.
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