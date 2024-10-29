Kedilerin Saldırmadan Önce Popolarını Sallamalarının Sebebi Nedir?
Kedilerin Saldırmadan Önce Popolarını Sallamalarının Sebebi Nedir?
Kedinizi oyuna davet ettiğinizde, saldırıya geçmeden önce poposunu salladığını fark ediyor musunuz? Bu sadece bir av ritüeli mi yoksa başka bir anlamı mı var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi bir araştırma olmasa da hayvanların hareketlerini izleyen bilim insanı Prof. John Hutchinson, kedilerin popo sallama davranışı hakkında bazı teoriler öne sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hutchinson'a göre bu davranış, kedilerin arka bacaklarını yere daha sağlam basmalarını sağlayarak sıçrama için ekstra bir tutuş gücü kazandırıyor olabilir.
Kedilerin sallanma hareketi; görme, pozisyon hissi ve kasların hızlı bir saldırıya hazırlanmasını sağlıyor. Bu hareketle kediler tüm bedeni sıçrama için senkronize ediyorlar.
Hutchinson ayrıca kedilerin bu popo sallama hareketini sadece eğlenceli bulabileceğini de belirtiyor. Yani kediler, avcılık heyecanı ve avına yaklaşmanın verdiği adrenalinle bu hareketi yapıyor olabilir.
Popo sallama hareketi, yalnızca evcil kedilere özgü değil. Vahşi doğada aslanlar, kaplanlar ve jaguarlar gibi büyük kedigiller de saldırı öncesinde benzer bir hareket sergiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilik bu gizemli hareketin ardındaki sır, kedilerin doğuştan gelen avcılık içgüdülerine dayalı gibi görünüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın