Bu Kadarı da Şımarıklık! Kediler Neden Mama Kabının Dibini Görünce Yemeyi Bırakır?
Bu Kadarı da Şımarıklık! Kediler Neden Mama Kabının Dibini Görünce Yemeyi Bırakır?
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Kediler yemek yerken bazen mama kabının tabanı görünür hale geldiğinde yemeyi bırakırlar. Her ne kadar kabın kenarlarında hala mama olsa da kediniz için pek de cazip değildir.
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Hatta bazı kediler mamalarını kabın dışına iterek yerde yemeyi tercih eder ve bu durum kedi sahiplerine bazen küçük bir kaosa sebep olur!
İlginç davranışın ardındaki temel neden "bıyık yorgunluğu" olarak bilinir. Kedilerin yüzlerindeki bıyıklar, aslında çevrelerindeki dünyayı algılamalarını sağlayan özel birer sensördür.
Kedilerin bıyıkları, çevresindeki nesnelerden gelen mekanik bilgileri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne iletir.
Kedilerin bıyıklarının uçlarında "propriyoseptör" adı verilen ve hareket ile pozisyona duyarlı reseptörler bulunur.
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Bıyıklar o kadar hassastır ki sürekli olarak bir şeye temas ettiklerinde veya bir nesneye sürtündüklerinde "bıyık yorgunluğu" yaşarlar.
Mama kabının kenarına sürekli sürtünen bıyıklar, kedinize rahatsızlık vererek yemekten soğumasına neden olabilir.
İşte bu yüzden kediler genellikle mama kabının tam ortasındaki mamayı yerler. Ortadaki mama azaldığında ve kabın tabanı göründüğünde, kediniz kalan mamayı kenarlardan yemeyi reddedebilir.
Bıyık yorgunluğu, kedinizin mama kabını dolu bırakmasının tek nedeni olmayabilir. Bazı sağlık sorunları, stres, psikolojik faktörler ya da aşılar da kedinizin iştahını etkileyebilir.
Eğer kediniz mama kabının ortasındaki yemeği yerken dibini görünce bırakıyorsa, kedinizin bıyıklarını rahat ettirecek geniş ve sığ bir mama kabı tercih etmenin zamanı gelmiş demektir!
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