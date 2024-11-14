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2024'ün En İyi Doğa Fotoğrafı Seçilen Bu Kareleri Görmeniz Gerek!

2024'ün En İyi Doğa Fotoğrafı Seçilen Bu Kareleri Görmeniz Gerek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 15:46

Koca bir yılın sonuna yaklaşmamızla birlikte, bu yılın trendleri de açıklanmaya başlandı. 2024 yılı, dünya açısından 'felaketlerin' yılı oldu diyebiliriz. Doğa ise yine bildiğimiz gibiydi. Hayvanlar, bitkiler dünyası bu yıl da muhteşemliğini korudu. Doğa fotoğrafçılığı yapanlar ise bu yıl da ortaya harikalar çıkardı.

Gelin, 2024 yılının en iyileri seçilen doğa fotoğraflarına bakalım.

Kaynak: Nature's Best Photography

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NBP Uluslararası Büyük Ödül'ün sahibi: Bengal Kaplanları

NBP Uluslararası Büyük Ödül'ün sahibi: Bengal Kaplanları

Hindistan / Mangesh Ratnakar Desai

Yüksek Onur Ödülü: Alaska Boz Ayısı ve Yavruları

Yüksek Onur Ödülü: Alaska Boz Ayısı ve Yavruları

Amerika / Jennifer Smith

Yüksek Onur Ödülü: Muhabbet Kuşu Isıran Kertenkele

Yüksek Onur Ödülü: Muhabbet Kuşu Isıran Kertenkele

Hindistan / Hira Punjabi

Yüksek Onur Ödülü: Çubuklu Baykuşlar

Yüksek Onur Ödülü: Çubuklu Baykuşlar

ABD / Glenn Nelson 

Yüksek Onur Ödülü: Jason Limanı Üzerindeki Merceksi Bulutun Kompozit Görüntüsü

Yüksek Onur Ödülü: Jason Limanı Üzerindeki Merceksi Bulutun Kompozit Görüntüsü

ABD / Ralph Lee Hopkins 

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Kutup Tutkusu Kazananı: Beluga Balinaları

Kutup Tutkusu Kazananı: Beluga Balinaları

Kanada / Brett Freliche

Kara Hayvanı Kazananı: Yavru Tilkiler

Kara Hayvanı Kazananı: Yavru Tilkiler

ABD / Brian Clopp

Kuş Manzarası Kazananı: Balıkçıl ve Balık

Kuş Manzarası Kazananı: Balıkçıl ve Balık

Çin / Xiaoping Lin

Okyanus Manzarası Kazananı: Dönen Yunuslar

Okyanus Manzarası Kazananı: Dönen Yunuslar

Kosta Rika / Cécile Gabillon

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