2024'ün En İyi Doğa Fotoğrafı Seçilen Bu Kareleri Görmeniz Gerek!
2024'ün En İyi Doğa Fotoğrafı Seçilen Bu Kareleri Görmeniz Gerek!
Koca bir yılın sonuna yaklaşmamızla birlikte, bu yılın trendleri de açıklanmaya başlandı. 2024 yılı, dünya açısından 'felaketlerin' yılı oldu diyebiliriz. Doğa ise yine bildiğimiz gibiydi. Hayvanlar, bitkiler dünyası bu yıl da muhteşemliğini korudu. Doğa fotoğrafçılığı yapanlar ise bu yıl da ortaya harikalar çıkardı.
Gelin, 2024 yılının en iyileri seçilen doğa fotoğraflarına bakalım.
Kaynak: Nature's Best Photography
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NBP Uluslararası Büyük Ödül'ün sahibi: Bengal Kaplanları
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Yüksek Onur Ödülü: Alaska Boz Ayısı ve Yavruları
Yüksek Onur Ödülü: Muhabbet Kuşu Isıran Kertenkele
Yüksek Onur Ödülü: Çubuklu Baykuşlar
Yüksek Onur Ödülü: Jason Limanı Üzerindeki Merceksi Bulutun Kompozit Görüntüsü
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Kutup Tutkusu Kazananı: Beluga Balinaları
Kara Hayvanı Kazananı: Yavru Tilkiler
Kuş Manzarası Kazananı: Balıkçıl ve Balık
Okyanus Manzarası Kazananı: Dönen Yunuslar
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