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Kendinizi Zaman Makinesindeymiş Gibi Hissedeceğiniz Tarihi Fotoğraflar

Kendinizi Zaman Makinesindeymiş Gibi Hissedeceğiniz Tarihi Fotoğraflar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 12:32

Eski fotoğraflara bakmak eminiz ki birçoğumuzun hoşuna gidiyor. Geçen seneden anılarımızı görmek bile bir tuhaf hissettirirken yıllar yıllar öncesinin fotoğrafları, tüylerimizi bile ürpertiyor. Genellikle geçmiş yılların siyah beyaz fotoğraflarına alışkınız. Peki bu sefer, renklendirilmiş anılara bakmaya ne dersiniz?

Hazırsanız kemerleri bağlayın, zaman yolculuğumuz başlıyor!

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1. Sadece beyazların gidebildiği bir okula kayıt olan ilk siyah çocuğa tepki gösteren veliler, 1960'lı yıllar.

1. Sadece beyazların gidebildiği bir okula kayıt olan ilk siyah çocuğa tepki gösteren veliler, 1960'lı yıllar.

2. Albert Einstein'ın çocukluğu.

2. Albert Einstein'ın çocukluğu.

3. 1968 Pulitzer Ödülü'nün kazananı. Randall Champion, yüksek gerilim hattına dokunmuş ve kalbi durmuştu. Diğer hat işçisi ise sağlık görevlileri gelene kadar iş arkadaşını suni teneffüs ile hayata bağlamıştı.

3. 1968 Pulitzer Ödülü'nün kazananı. Randall Champion, yüksek gerilim hattına dokunmuş ve kalbi durmuştu. Diğer hat işçisi ise sağlık görevlileri gelene kadar iş arkadaşını suni teneffüs ile hayata bağlamıştı.

4. Prenses Diana'nın küçüklüğü.

4. Prenses Diana'nın küçüklüğü.

5. 29 Ekim 1929, Amerika piyasasındaki hisse senetlerinin eşi benzeri görülmemiş bir hızla değer kaybetmesi: Kara Salı.

5. 29 Ekim 1929, Amerika piyasasındaki hisse senetlerinin eşi benzeri görülmemiş bir hızla değer kaybetmesi: Kara Salı.
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6. Titanik'ten kurtulan bir anne ve kızı.

6. Titanik'ten kurtulan bir anne ve kızı.

7. Minik bir Fransız.

7. Minik bir Fransız.

8. Golden Gate Köprüsü'nün inşaatı.

8. Golden Gate Köprüsü'nün inşaatı.

9. Herkesin tanıdığı sadık köpek Haçiko'nun son fotoğrafı.

9. Herkesin tanıdığı sadık köpek Haçiko'nun son fotoğrafı.

10. Dünyanın en küçük adamı, bir kediyle dans ederken.

10. Dünyanın en küçük adamı, bir kediyle dans ederken.

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