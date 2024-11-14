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Kendimizi Tanıtırken Bir Edebiyatçı Edasıyla Söylediğimiz "Bendeniz" Kelimesinin Anlamını Biliyor musunuz?

Kendimizi Tanıtırken Bir Edebiyatçı Edasıyla Söylediğimiz "Bendeniz" Kelimesinin Anlamını Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 11:47

Yeni bir ortama girdiniz diyelim. Kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz? Elbette önce isminizi söyler, muhtemelen de daha sonra mesleğinizi belirtirsiniz. Eğer karşınızdaki kişiyi etkilemek gibi bir amacınız varsa söze 'Efendim bendeniz ...' diye başlama ihtimaliniz de var. 'Bendeniz' dedikten sonra isminizi söyler ve karşınızdaki kişiyi bu sözlerinizle biraz gururlandırırsınız.

Peki söylerken hiç de tereddüt etmediğimiz bu 'bendeniz' kelimesinin gerçek anlamını biliyor musunuz?

Gelin, bendeniz kelimesinin anlamına ve kökenine bir yolculuğa çıkalım.

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Merhabalar efendim. Memnun oldum. Bendeniz Dilara...

Merhabalar efendim. Memnun oldum. Bendeniz Dilara...

Sizlerle burada değil yüz yüze karşılaşmış olsaydık kendimi bu sözlerle tanıtırdım. Biraz da havalı gözükmek için muhtemelen kelimelerimin arasında 'bendeniz' gibi bir ifade koyar, sözlerimi biraz süslerdim.

Siz de "bendeniz" kelimesinden büyük bir ihtimalle etkilenir, bu kelimenin kendinize biraz daha üstünlük sağladığını hissederdiniz. Karşınızdaki insanın çok nazik olduğunu düşünürdünüz.

Bu hislerinizde de son derece haklı olurdunuz.

Peki bu tanışmaların süslü kelimesi "bendeniz" ifadesinin ne anlama geldiğini gerçekten biliyor musunuz?

Peki bu tanışmaların süslü kelimesi "bendeniz" ifadesinin ne anlama geldiğini gerçekten biliyor musunuz?

Otomotik olarak bu kelimenin 'ben' ve 'deniz' sözlerinin biraraya gelmesiyle oluştuğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu kelime aslında 'bende' ve 'niz' kelimelerinin biraraya gelmesinden oluşuyor.

"Bende" Farsça kökenli bir kelimedir ve "bağlı, köle" gibi anlamları vardır. Hatta İngilizcedeki "bend, binding (bağlama)" kelimesinin de köküdür.

"Bende" Farsça kökenli bir kelimedir ve "bağlı, köle" gibi anlamları vardır. Hatta İngilizcedeki "bend, binding (bağlama)" kelimesinin de köküdür.

İşleri bir tık ileriye götürüp bu kökenin geldiği kelimeleri inceleyelim;

  • Tülbent: Başa bağlanır

  • Nalbant: Nal bağlar

Yani aslında 'bendeniz Dilara' dediğimde 'köleniz Dilara, kulunuz Dilara' demiş oluyorum.

Peki bu kelimenin hala bir nezaket ifadesi olduğunu düşünüyor musunuz?

Bana sorarsanız, hayır!

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