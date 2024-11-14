Kendimizi Tanıtırken Bir Edebiyatçı Edasıyla Söylediğimiz "Bendeniz" Kelimesinin Anlamını Biliyor musunuz?

Yeni bir ortama girdiniz diyelim. Kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz? Elbette önce isminizi söyler, muhtemelen de daha sonra mesleğinizi belirtirsiniz. Eğer karşınızdaki kişiyi etkilemek gibi bir amacınız varsa söze 'Efendim bendeniz ...' diye başlama ihtimaliniz de var. 'Bendeniz' dedikten sonra isminizi söyler ve karşınızdaki kişiyi bu sözlerinizle biraz gururlandırırsınız.

Peki söylerken hiç de tereddüt etmediğimiz bu 'bendeniz' kelimesinin gerçek anlamını biliyor musunuz?

Gelin, bendeniz kelimesinin anlamına ve kökenine bir yolculuğa çıkalım.