Eski Zamanlarda İnsanlar Hiçbir Teknoloji Olmadan Nasıl Harita Çiziyordu?

Günümüzde haritalar, GPS ve Google Haritalar gibi dijital platformlarla hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak antik çağlarda insanlar haritaları nasıl oluşturuyordu dersiniz? Haritaların sadece yolları veya nehirleri gösterdiğini düşünüyorsanız, eski çağlardaki haritalar sizi şaşırtacak! Bilimin ve matematiğin rehberliğinde, binlerce yıl süren bu zorlu yolculuğa göz atacağız. Sizi şöyle yavaştan aşağıya alalım 👇🏻

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