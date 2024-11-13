Havalimanlarında Her Şeyin Bu Kadar Pahalı Olmasının Arkasındaki Sebeplere Bakın
Havalimanlarında Her Şeyin Bu Kadar Pahalı Olmasının Arkasındaki Sebeplere Bakın
Havalimanlarında özellikle de aç karna beklerken ya da son dakikada bir şeyler almak zorunda kaldığınızda fiyatlar bazen şok edici derecede yüksek olabiliyor. Bir çikolata 100 TL, bir hamburger 700 TL olabiliyor ve buna kimse yabancı değil. Peki havalimanlarındaki bu pahalı ürünlerin ardında ne gibi sebepler yatıyor? İşte o göz korkutucu fiyatların ardında gizli olan mantıklı ve bazen de keyif kaçırıcı sebepler...
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Havalimanında yiyip içmek her yiğidin harcı değil. Fiyatlar o kadar uçuk oluyor ki insanlar bir bardak çay içmek için bile çoğu zaman düşünüyor. Peki bu uçuk fiyatların sebebi ne? Hemen madde madde açıklıyoruz:
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Arz ve Talep Dengesi
Alternatifsiz Alışveriş: Rekabet Yok
Yüksek Kira ve İşletme Giderleri
Kısıtlı Depo Alanı ve Ulaşım Maliyetleri
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Turistlere Yönelik Yüksek Fiyatlar
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