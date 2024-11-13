Havalimanlarında Her Şeyin Bu Kadar Pahalı Olmasının Arkasındaki Sebeplere Bakın

Havalimanları çoğu zaman talebin oldukça yüksek olduğu ancak arzın sınırlı olduğu yerlerdir. Birçok insan uçağını kaçırmamak için erkenden gelmek zorunda kaldığından havalimanına gittiğinde boş vaktini değerlendirecek bir şeyler arar. Fiyatlar yüksek olsa da insanlar ya mecbur kalır ya da maddi durumu iyiyse şikayetçi olmaz. Çünkü 'ne de olsa bir daha buraya gelmem' diyerek harcama yaparlar. Yani arz-talep dengesi buradaki fiyatları belirler ve yüksek talep fiyatların sürekli olarak yüksek kalmasına sebep olur.