Uçakların Her Hafta Düzenli Yıkanmasının Altında Yatan Hayati Öneme Sahip Nedenler

Uçaklar gökyüzünde güvenli ve konforlu bir yolculuk sağlamak için yalnızca modern mühendislik harikası değil, aynı zamanda düzenli bakım ve temizlik gerektiren karmaşık makineler. Peki neden haftada 1 yıkanmak zorundalar ve bu yıkanma nasıl gerçekleştiriliyor? Gelin anlatıyoruz.

Kaynak