Uçaklarda Gördüğünüz Küçük Pervanelerin Okuyunca Önemini Anlayacağınız Hayat Kurtaran Büyük İşlevi

Uçaklarda pek göz önünde olmayan ancak hayati bir öneme sahip olan “ram air turbine”, acil durumlarda pilotların hayat kurtarma çabalarına büyük katkı sağlıyor. Gelin bu çapı küçük ama işlevi büyük parçanın ne işe yaradığına birlikte bakalım.

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