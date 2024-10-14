Uçaklarda Gördüğünüz Küçük Pervanelerin Okuyunca Önemini Anlayacağınız Hayat Kurtaran Büyük İşlevi
Uçaklarda Gördüğünüz Küçük Pervanelerin Okuyunca Önemini Anlayacağınız Hayat Kurtaran Büyük İşlevi
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Aslında küçük görünseler de yakından bakıldığında uçağa göre normal boyuttalar. Çapları ortalama 80 cm civarında olan bu parçalara türbin de deniyor, pervane de. Ama genel itibariyle "ram air turbine" (RAT) olarak biliniyorlar.
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Uçakların gövdesinde veya kanatlarında bulunan bu küçük türbinler uçuş esnasında karşıdan gelen havanın enerjisini kullanarak kritik elektrik sistemlerini besliyor.
Özellikle motorların devre dışı kaldığı anlarda ram air turbine devreye girerek uçuş güvenliğini sağlamak için gereken elektriği üretmeye başlıyor.
Normal şartlarda uçakların ihtiyacı olan elektrik motorlar tarafından sağlanırken, acil durumlarda RAT; bünyesindeki elektrik motoru ile devreye giriyor. Uçak hızının oluşturduğu hava akımından güç üreterek ana uçuş kumanda sistemlerine ve yedek elektrik jeneratörüne gerekli enerji desteğini sağlıyor.
Böylece iki motorun birden durması durumunda bile uçağın kontrolünü sağlamak mümkün hale geliyor. Ram air turbine yalnızca acil durumlarda kendiliğinden devreye girmekle kalmayıp pilotlar tarafından da aktif hale getirilebiliyor.
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Uçuş sırasında yaşanan elektrik kaybı gibi durumlarda bu türbin sayesinde temel işlevler sürdürülebiliyor.
Bu can kurtarıcı türbinlerle ilgili tarihe geçen örneklerden biri 15 Ocak 2009’da yaşanan “Sully” olayıdır. US Airways'in 1549 sefer sayılı uçuşu kalkıştan hemen sonra bir kuş sürüsüne çarparak iki motorunu da kaybetti.
Pilotlar ram air turbine’i devreye sokarak uçuşu güvenli bir şekilde Hudson Nehri’ne indirmeyi başardılar. Küçük ama etkili olan bu türbinler uçağın hızına bağlı olarak dönerken gürültülü bir şekilde çalışıyorlar.
Bu yüzden sesi de epey fazla çıkıyor. Kısacası bu parçalar uçuş güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynuyorlar.
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