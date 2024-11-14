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50 Yaşına Basan Hello Kitty'nin Genç CEO'sunun İnanılmaz Başarı Öyküsü

50 Yaşına Basan Hello Kitty'nin Genç CEO'sunun İnanılmaz Başarı Öyküsü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 13:46

Tüm dünyanın yakından tanıdığı bir figür var: Hello Kitty. Gözümüzde her zaman minik ve tatlış bir karakter olarak yer edinen Hello Kitty aslında bu yıl tam 50 yaşına girdi. Japonya merkezli Sanrio firması tarafından üretilen bir kurgusal karakter olan Hello Kitty'nin bugünkü başarısına ulaşması ise pek de kolay olmamıştı. Hello Kitty'nin popülerliliğinin arkasında ise genç bir CEO bulunuyor.

Gelin, Hello Kitty'nin inanılmaz başarı öyküsüne bakalım.

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Hello Kitty karakterini bugüne kadar görmeyen yoktur büyük bir ihtimalle.

Hello Kitty karakterini bugüne kadar görmeyen yoktur büyük bir ihtimalle.

Bütün dünyada büyük bir popülerlik kazanan Hello Kitty, sevimli kurdelesi, kedi bıyıkları ve tombul suratıyla çocukların vazgeçilmezi. Çocukların dediğimize bakmayın, aslında kendisi tam 50 yaşına bastı.

Hello Kitty bütün dünyada öylesine meşhur oldu ki çocukların ilk cüzdanında, telefonunda onun resmi vardı.

Hello Kitty bütün dünyada öylesine meşhur oldu ki çocukların ilk cüzdanında, telefonunda onun resmi vardı.

Çocukluğunuzda sevdiğiniz bu tatlı karakter, aslında 1974 yılında doğmuştu. Japon bir firma tarafından tasarlanan Hello Kitty, 2024 yılında 50. yaşını ihtişamlı törenlerle kutladı.

Hello Kitty'nin yarım asrı devirmesinin şerefine, McDonald's Happy Meals, Crocs ve bir Baccarat kristal heykelciği gibi ürünler tasarlandı. Hello Kitty'nin 50 yazısını tuttuğu altın para kolye 120.000 yen (724 euro), Casio saat ise 18.700 yen (113 euro) karşılığında alıcı buldu.

Hello Kitty'nin yarım asrı devirmesinin şerefine, McDonald's Happy Meals, Crocs ve bir Baccarat kristal heykelciği gibi ürünler tasarlandı. Hello Kitty'nin 50 yazısını tuttuğu altın para kolye 120.000 yen (724 euro), Casio saat ise 18.700 yen (113 euro) karşılığında alıcı buldu.

Fakat Hello Kitty için işler her zaman bu denli parlak değildi.

Hello Kitty, Pekomen ve Mickey Mouse karakterlerinden sonra, dünyanın en yüksek hasılat elde eden karakteri oldu. Japon İmprator ve İmpratoriçesi'nin İngiltere'ye yaptıkları ziyarette Kral Charles, Hello Kitty'nin doğum gününü kutladı.

Hello Kitty, Pekomen ve Mickey Mouse karakterlerinden sonra, dünyanın en yüksek hasılat elde eden karakteri oldu. Japon İmprator ve İmpratoriçesi'nin İngiltere'ye yaptıkları ziyarette Kral Charles, Hello Kitty'nin doğum gününü kutladı.

Fakat bu noktaya gelene kadar pek çok iniş çıkış yaşandı. Japon firma Sanrio, bu deneyimlerini 'bir hız trenindeymiş gibi' diyerek aktarıyor. Özellikle 2014 yılına gelindiğinde, Hello Kitty büyük bir düşüşün eşiğindeydi. 

Peki ne oldu da bugün İngiliz Kralı, Hello Kitty'nin doğum gününü kutlamaya başladı?

Her şey 2020 yılında Hello Kitty firmasının CEO'sunun değişmesiyle başladı. Firmanın kurucu ismi, koltuğu 31 yaşındaki torununa bıraktı.

Her şey 2020 yılında Hello Kitty firmasının CEO'sunun değişmesiyle başladı. Firmanın kurucu ismi, koltuğu 31 yaşındaki torununa bıraktı.

Genç CEO'nun gelmesiyle birlikte Japon firma, pazarlama stratejisini değiştirdi.  Yeni CEO,  “Mesele Hello Kitty'nin popülaritesini azaltmak değil, diğerlerinin tanınırlığını artırmak” diyerek amaçlarını açıkladı. 

Hello Kitty eskiyebilirdi, ama arkadaşları hayır! Yani artık Hello Kitty'i değil, arkadaşlarını ön plana çıkarma zamanı gelmişti.

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Hello Kitty, Sanrio firmasının en popüleri olma özelliğini kaybetti. Fakat koltuğunu mavi gözleri ve uzun beyaz kulaklarıyla tatlı mı tatlı Cinnamoroll'a bıraktı.

Hello Kitty, Sanrio firmasının en popüleri olma özelliğini kaybetti. Fakat koltuğunu mavi gözleri ve uzun beyaz kulaklarıyla tatlı mı tatlı Cinnamoroll'a bıraktı.

Ayrıca Sanrio, artık sadece mutlu ve tatlı karakter üzerine yoğunlaşmama kararı almıştı.

Z kuşağı arasında popüler olan Aggretsuko karakteri ise sinirli ve agresif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Hatta kendisi Netflix'te çoktan yerini aldı bile.

Z kuşağı arasında popüler olan Aggretsuko karakteri ise sinirli ve agresif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Hatta kendisi Netflix'te çoktan yerini aldı bile.

Bir diğer karakter de 'tembel yumurta' olarak bilinen Gudetama. Bu karakter depresyonun ve hayatın karanlık yüzünün bir temsilcisi.

Görünen o ki Hello Kitty eskisi kadar popüler olmasa da arkadaşları onun yerini almaya başlamış. Bunda ise genç CEO'nun ısrarcı tavırları etkili olmuş.

Görünen o ki Hello Kitty eskisi kadar popüler olmasa da arkadaşları onun yerini almaya başlamış. Bunda ise genç CEO'nun ısrarcı tavırları etkili olmuş.

Şirketi kendisinde bırakmak isteyen büyükbabasıyla sık sık tartışmalar yaşadığını ve en son büyükbabasının kendisine 'şirketi kendi uygun gördüğün şekilde yönet' dediğini aktaran yeni CEO'nun çalışmaları ise meyvesini vermiş.

2014 yılında büyük bir çöküşün eşiğine gelen Hello Kitty firması, 2020 yılından bu yana hisse fiyatını on kat arttırmayı başarmış. Şirket, şimdilerde bir trilyon yen (6.5 milyar dolar) üzerinde bir borsa değerine sahip.

2014 yılında büyük bir çöküşün eşiğine gelen Hello Kitty firması, 2020 yılından bu yana hisse fiyatını on kat arttırmayı başarmış. Şirket, şimdilerde bir trilyon yen (6.5 milyar dolar) üzerinde bir borsa değerine sahip.

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