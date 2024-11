50 Yaşına Basan Hello Kitty'nin Genç CEO'sunun İnanılmaz Başarı Öyküsü

Tüm dünyanın yakından tanıdığı bir figür var: Hello Kitty. Gözümüzde her zaman minik ve tatlış bir karakter olarak yer edinen Hello Kitty aslında bu yıl tam 50 yaşına girdi. Japonya merkezli Sanrio firması tarafından üretilen bir kurgusal karakter olan Hello Kitty'nin bugünkü başarısına ulaşması ise pek de kolay olmamıştı. Hello Kitty'nin popülerliliğinin arkasında ise genç bir CEO bulunuyor.

Gelin, Hello Kitty'nin inanılmaz başarı öyküsüne bakalım.