50 Yaşına Basan Hello Kitty'nin Genç CEO'sunun İnanılmaz Başarı Öyküsü

Fakat bu noktaya gelene kadar pek çok iniş çıkış yaşandı. Japon firma Sanrio, bu deneyimlerini 'bir hız trenindeymiş gibi' diyerek aktarıyor. Özellikle 2014 yılına gelindiğinde, Hello Kitty büyük bir düşüşün eşiğindeydi.

Peki ne oldu da bugün İngiliz Kralı, Hello Kitty'nin doğum gününü kutlamaya başladı?