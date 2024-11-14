50 Yaşına Basan Hello Kitty'nin Genç CEO'sunun İnanılmaz Başarı Öyküsü
50 Yaşına Basan Hello Kitty'nin Genç CEO'sunun İnanılmaz Başarı Öyküsü
Tüm dünyanın yakından tanıdığı bir figür var: Hello Kitty. Gözümüzde her zaman minik ve tatlış bir karakter olarak yer edinen Hello Kitty aslında bu yıl tam 50 yaşına girdi. Japonya merkezli Sanrio firması tarafından üretilen bir kurgusal karakter olan Hello Kitty'nin bugünkü başarısına ulaşması ise pek de kolay olmamıştı. Hello Kitty'nin popülerliliğinin arkasında ise genç bir CEO bulunuyor.
Gelin, Hello Kitty'nin inanılmaz başarı öyküsüne bakalım.
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Hello Kitty karakterini bugüne kadar görmeyen yoktur büyük bir ihtimalle.
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Hello Kitty bütün dünyada öylesine meşhur oldu ki çocukların ilk cüzdanında, telefonunda onun resmi vardı.
Hello Kitty'nin yarım asrı devirmesinin şerefine, McDonald's Happy Meals, Crocs ve bir Baccarat kristal heykelciği gibi ürünler tasarlandı. Hello Kitty'nin 50 yazısını tuttuğu altın para kolye 120.000 yen (724 euro), Casio saat ise 18.700 yen (113 euro) karşılığında alıcı buldu.
Hello Kitty, Pekomen ve Mickey Mouse karakterlerinden sonra, dünyanın en yüksek hasılat elde eden karakteri oldu. Japon İmprator ve İmpratoriçesi'nin İngiltere'ye yaptıkları ziyarette Kral Charles, Hello Kitty'nin doğum gününü kutladı.
Her şey 2020 yılında Hello Kitty firmasının CEO'sunun değişmesiyle başladı. Firmanın kurucu ismi, koltuğu 31 yaşındaki torununa bıraktı.
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Hello Kitty, Sanrio firmasının en popüleri olma özelliğini kaybetti. Fakat koltuğunu mavi gözleri ve uzun beyaz kulaklarıyla tatlı mı tatlı Cinnamoroll'a bıraktı.
Z kuşağı arasında popüler olan Aggretsuko karakteri ise sinirli ve agresif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Hatta kendisi Netflix'te çoktan yerini aldı bile.
Görünen o ki Hello Kitty eskisi kadar popüler olmasa da arkadaşları onun yerini almaya başlamış. Bunda ise genç CEO'nun ısrarcı tavırları etkili olmuş.
2014 yılında büyük bir çöküşün eşiğine gelen Hello Kitty firması, 2020 yılından bu yana hisse fiyatını on kat arttırmayı başarmış. Şirket, şimdilerde bir trilyon yen (6.5 milyar dolar) üzerinde bir borsa değerine sahip.
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