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Yalı Çapkını Finalinden Sustalı Ceylan Afişine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yalı Çapkını Finalinden Sustalı Ceylan Afişine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kısmetse Olur yalı çapkını Bir Gece Masalı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2025 - 00:34

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

26 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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6. sezonuyla ekrana gelen dizide geçtiğimiz günlerde arka arkaya ayrılıklar yaşanmış ve tam 5 oyuncu kadroya veda etmişti.

6. sezonuyla ekrana gelen dizide geçtiğimiz günlerde arka arkaya ayrılıklar yaşanmış ve tam 5 oyuncu kadroya veda etmişti.

Birsen Altuntaş bu defa ayrılık değil, kadroya dahil olan yeni oyuncuları duyurdu.

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Sözcü TV sunucularından Serap Belovacıklı, X hesabından RTÜK'ten 5 haftalık ekran cezası aldığını duyurmuştu.

Sözcü TV sunucularından Serap Belovacıklı, X hesabından RTÜK'ten 5 haftalık ekran cezası aldığını duyurmuştu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

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Önümüzdeki günlerde İskenderun'a askere gitmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir'in çekimleri haliyle öne alındı.

Önümüzdeki günlerde İskenderun'a askere gitmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir'in çekimleri haliyle öne alındı.

Demir, 3 sezondur yer aldığı dizinin setine çalışma arkadaşları tarafından uğurlanarak veda etti.

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Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bu defa bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bu defa bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Programda Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştüğünü açıklayan Arslan, MHP liderinin sesinin gayet iyi geldiğini belirtti.

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atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda şu aralar resmen yaprak dökümü yaşanıyor.

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda şu aralar resmen yaprak dökümü yaşanıyor.

Bir Gece Masalı'nın kötü ama sempatik karakteri Selim'i canlandıran Eren Vurdem, kendisine çok mesaj geldiğini belirterek X hesabından karakterinin neden diziye veda ettiğine açıklık getirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde 'Çolpan Cevher' karakterine hayat veren Sumru Yavrucuk, adalet temasını güzel şekilde işleyen sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Dilara karakteriyle Asmalı Konak ve Asmalı Konak: Hayat yapımlarıyla karşımıza çıkan Selda Özer o dönem ekranların en başarılı isimleri arasına girmişti.

Dilara karakteriyle Asmalı Konak ve Asmalı Konak: Hayat yapımlarıyla karşımıza çıkan Selda Özer o dönem ekranların en başarılı isimleri arasına girmişti.

Uzun zamandır herhangi bir yapımda göremediğimiz ünlü oyuncu Selda Özer bu kez de son haliyle gündeme geldi.

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Zembilli'nin yerine gelip cuma günleri Kızılcık Şerbeti'yle rakip olacak Sustalı Ceylan dizisinin afişi de yayınlandı.

Zembilli'nin yerine gelip cuma günleri Kızılcık Şerbeti'yle rakip olacak Sustalı Ceylan dizisinin afişi de yayınlandı.

Adıyla bir hayli ilgi çeken Sustalı Ceylan dizisinin afişi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da yorumlarıyla karşılaştı.

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On binlerce kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve tutuklama kararını boykot etmek için Saraçhane'de toplandı.

On binlerce kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve tutuklama kararını boykot etmek için Saraçhane'de toplandı.

Bu isimlerden bir tanesi de Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla hayatımıza giren Cansel Ayanoğlu oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Gör Beni' programına konuk olan Evrim Alasya açıklamalarıyla epey dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Gör Beni' programına konuk olan Evrim Alasya açıklamalarıyla epey dikkat çekti.

Şimdilerde televizyonlardaki dizilerin, özellikle senaryoları üzerinden yoğun şekilde eleştirilmesine değindi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artarak süren protestolarda 7. gün geride kaldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artarak süren protestolarda 7. gün geride kaldı.

Yaratıcı metinlerle donatılan pankartlar arasında dizi ve filmlerdeki repliklerden uyarlananlar ayrı dikkat çekti.

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Salı akşamlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, güçlü rakiplerinin karşısında ekrana gelmeye ve çok konuşulmaya devam ediyor.

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, güçlü rakiplerinin karşısında ekrana gelmeye ve çok konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığını açıklayan Eren Vurdem'in ardından bir veda daha gerçekleşti.

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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre final için planlanan hikaye değiştirildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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