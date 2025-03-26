Yalı Çapkını Finalinden Sustalı Ceylan Afişine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yalı Çapkını Finalinden Sustalı Ceylan Afişine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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6. sezonuyla ekrana gelen dizide geçtiğimiz günlerde arka arkaya ayrılıklar yaşanmış ve tam 5 oyuncu kadroya veda etmişti.
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Sözcü TV sunucularından Serap Belovacıklı, X hesabından RTÜK'ten 5 haftalık ekran cezası aldığını duyurmuştu.
Önümüzdeki günlerde İskenderun'a askere gitmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir'in çekimleri haliyle öne alındı.
Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bu defa bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.
atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda şu aralar resmen yaprak dökümü yaşanıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.
Dilara karakteriyle Asmalı Konak ve Asmalı Konak: Hayat yapımlarıyla karşımıza çıkan Selda Özer o dönem ekranların en başarılı isimleri arasına girmişti.
Zembilli'nin yerine gelip cuma günleri Kızılcık Şerbeti'yle rakip olacak Sustalı Ceylan dizisinin afişi de yayınlandı.
On binlerce kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve tutuklama kararını boykot etmek için Saraçhane'de toplandı.
Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Gör Beni' programına konuk olan Evrim Alasya açıklamalarıyla epey dikkat çekti.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artarak süren protestolarda 7. gün geride kaldı.
Salı akşamlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, güçlü rakiplerinin karşısında ekrana gelmeye ve çok konuşulmaya devam ediyor.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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