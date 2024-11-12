Tam Tersi Olması Gerekirdi: Papağanlar İnsan Sesini Taklit Edebiliyorken Primatlar Nasıl Edemiyor?

Çoğumuz, bir insan gibi konuşan bir papağan gördüğümüzde şaşırırız ama bir primatın aynısını yapmasını bekler miyiz? Aslında konuşsalar, mantıken hiç şaşırmazdık, hatta olması gereken bu diye bile düşünebilirdik! Ancak papağan gibi bir canlı nasıl oluyor da insan sesini taklit ederken primatlar edemiyor? İlk önce papağanların bu yeteneğini anlamamız gerek. Gelin beraber inceleyelim...

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