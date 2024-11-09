Asyalıların Diğer İnsanlara Nazaran Gözümüze Daha Sevimli Gelmesinin Sebebi
Asyalıların Diğer İnsanlara Nazaran Gözümüze Daha Sevimli Gelmesinin Sebebi
Panda yavruları, minik köpekcikler ve bebekler… Hepsi aşırı sevimli değil mi? Peki ya Asyalıların da benzer bir etki yaratması? Özellikle sosyal medyayı kasıp kavuran Asyalı bebekleri hepimiz biliriz. Sanki bu dünyaya ait değillermiş gibi bir tatlılıkları var! Sahiden, neden onları daha tatlı buluyoruz? Bilim dünyası bu konuyu da araştırmış, gelin sonuçlarına beraber bakalım.
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Her canlı türünde, özellikle yavrular daha sevimli olarak algılanır. Bu durum insanların bebekleri için de geçerlidir. Peki yetişkin bir insan neden çocuk benzeri özelliklere sahip olur?
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Bilim insanları bu fenomeni “neoteni” olarak adlandırıyor. Asyalılar özelinde, bu özellik genetik bir mutasyonla bağdaştırılıyor.
Araştırmalar, Doğu Asya kökenli insanlarda yetişkinlikte bile bebeksi yüz hatlarının korunduğunu gösteriyor.
Özellikle Japon, Koreli, Çinli gibi etnik kökenlerde görülen bu durum, baş, göz ve yüz hatlarının belirgin olarak daha yuvarlak kalmasını sağlıyor.
Bu özelliklerin altında yatan temel sebep EDAR geninde gerçekleşen bir mutasyon. EDAR; cilt, saç ve diş gelişiminde önemli bir role sahip.
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Genin, Doğu Asya’da yaklaşık 35.000 yıl önce mutasyona uğraması, kalın saç telleri, yağ dengesini koruyan cilt yapısı gibi özellikleri yaygınlaştırdı.
Sonuç? Asyalıların cildi daha uzun süre genç ve pürüzsüz kalabiliyor! K-pop gibi küresel fenomenlerin etkisiyle, Asya’nın bu karakteristik güzellik algısı, dünya genelinde popüler hale geldi.
K-pop yıldızları sayesinde artık daha fazla insan, Asya estetik normlarına özen gösteriyor ve kimi zaman ameliyatlara bile başvuruyor.
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