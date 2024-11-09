Asyalıların Diğer İnsanlara Nazaran Gözümüze Daha Sevimli Gelmesinin Sebebi

Panda yavruları, minik köpekcikler ve bebekler… Hepsi aşırı sevimli değil mi? Peki ya Asyalıların da benzer bir etki yaratması? Özellikle sosyal medyayı kasıp kavuran Asyalı bebekleri hepimiz biliriz. Sanki bu dünyaya ait değillermiş gibi bir tatlılıkları var! Sahiden, neden onları daha tatlı buluyoruz? Bilim dünyası bu konuyu da araştırmış, gelin sonuçlarına beraber bakalım.

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