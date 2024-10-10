Uzak Doğulular Yemek Yerken Neden Tüm Dünyanın Aksine "Chopstick" Kullanıyor?

Chopstick kullanırken eriştelerinizin elinizden kayıp gitmesiyle karşılaştığınız o zor anı yaşadınız mı? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz! Uzak Doğulular ise bu zarif çubuklarla hemen her şeyi kolayca yiyor. Peki, neden çatal kullanmıyorlar?