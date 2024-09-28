Bir Elma 720 TL: Japonya'da Meyveler Neden Dudak Uçuklatacak Seviyede Pahalı?
Bir Elma 720 TL: Japonya'da Meyveler Neden Dudak Uçuklatacak Seviyede Pahalı?
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Japonya'da meyve, sıradan bir atıştırmalık olmanın ötesinde anlam taşır. Omiyage, yani seyahatten dönüşte hediye verme geleneği, meyveyi popüler bir seçenek haline getiriyor.
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Meyvenin bu kadar popüler hediye olmasının sebeplerinden biri, kısa sürede tüketilmesi gerektiği için hediye edilen kişinin evinde gereksiz yer kaplamaması.
Ayrıca meyvenin organik yapısı, Japonya'nın dört mevsiminin değişimini yansıtma konusunda ustalıkla kullanılabilir. Özellikler, meyvenin kültürdeki önemini artırıyor.
Bu gelenek, modern zamanların çok öncesine hatta 14. yüzyıldaki samuray dönemine kadar uzanır. O zamanlar samuraylar, liderlerine ziyaretlerinde meyve hediye ederlerdi.
Meyve bugün aynı manevi anlamı taşımıyor olsa da ona verilen değer ve minnet ifade etme biçimi zamanla gelişmiştir.
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Japonya'da hediye olarak verilen meyvenin, sıradan bir meyve olması beklenmez. Genellikle kusursuz olmalıdır.
Mükemmelliğe ulaşma çabalarının yanı sıra, Japonya’nın tarımsal yapısı da meyve fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden biridir.
Japonya’nın yalnızca %20’si tarıma elverişlidir ve bu arazilerin %85’i pirinç ekimine ayrılmıştır. Geri kalan sınırlı alanlarda meyve yetiştirilir.
Ayrıca Japon çiftlikleri, dünya çapındaki diğer çiftliklere göre oldukça küçüktür. Japonya’daki çiftliklerin ortalaması sadece 4.7 dönümdür.
Japonya’daki yasalar gereği, her çiftliğin sahibi tarafından doğrudan işlenmesi zorunludur. Bu durum, çiftçiliğin verimliliğini düşürür ve sonuç olarak meyve fiyatları artar.
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