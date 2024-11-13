Görmeye Alıştığımızdan Çok Farklı: Tesadüfen Oluşmuş 20 Muhteşem Eser

Sanat bazen ne kadar planlasak da bizim kontrolümüz dışında gelişir. Ellerimizi değdirmediğimiz bir yerden beklenmedik şekilde bir sanat eseri çıkarabilir. Teknenin yıpranmış yüzeyinden bir adayı andıran görüntüler, kırık bir aynada yansıyan gün batımı ışıkları ya da iki bina arasındaki renk geçişi... İşte tesadüfen ortaya çıkan sanat eserlerinden birkaçı...