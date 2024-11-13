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Görmeye Alıştığımızdan Çok Farklı: Tesadüfen Oluşmuş 20 Muhteşem Eser

Görmeye Alıştığımızdan Çok Farklı: Tesadüfen Oluşmuş 20 Muhteşem Eser

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 22:58

Sanat bazen ne kadar planlasak da bizim kontrolümüz dışında gelişir. Ellerimizi değdirmediğimiz bir yerden beklenmedik şekilde bir sanat eseri çıkarabilir. Teknenin yıpranmış yüzeyinden bir adayı andıran görüntüler, kırık bir aynada yansıyan gün batımı ışıkları ya da iki bina arasındaki renk geçişi... İşte tesadüfen ortaya çıkan sanat eserlerinden birkaçı...

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1. Teknenin aşındığı yüzeyi, bir adayı andıran etkileyici bir görsel oluşturuyor.

1. Teknenin aşındığı yüzeyi, bir adayı andıran etkileyici bir görsel oluşturuyor.

2. İlk bakışta havada kanatlarını açmış bir kuş zannettiniz değil mi? Hayır, araba camında kuş şeklinde bir çatlak var sadece.

2. İlk bakışta havada kanatlarını açmış bir kuş zannettiniz değil mi? Hayır, araba camında kuş şeklinde bir çatlak var sadece.

3. Kelebeğin bir kafatasının göz çukuruna uçmasıyla Marko Popadic’in Oko adlı eseri ortaya çıktı.

3. Kelebeğin bir kafatasının göz çukuruna uçmasıyla Marko Popadic’in Oko adlı eseri ortaya çıktı.

4. Yağmur fırtınasının araba camında bir sulu boya tablosu yaratması...

4. Yağmur fırtınasının araba camında bir sulu boya tablosu yaratması...

5. Vitray sanatına benzeyen pirinç tarlaları.

5. Vitray sanatına benzeyen pirinç tarlaları.
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6. Doğa her zaman varlığını sürdürür.

6. Doğa her zaman varlığını sürdürür.

7. Rainier Dağı bulutlara gölgesini düşürüyor.

7. Rainier Dağı bulutlara gölgesini düşürüyor.

8. Kural tanımamak.

8. Kural tanımamak.

9. Araba camındaki donmuş desenler

9. Araba camındaki donmuş desenler

10. Şarap bardağındaki tozun yarattığı bir galaksi görünümü.

10. Şarap bardağındaki tozun yarattığı bir galaksi görünümü.
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11. Çin’deki Ay Köprüsü.

11. Çin’deki Ay Köprüsü.

12. Katar’da kısmi tutulma nedeniyle Şeytan Boynuzları olarak adlandırılan etkileyici bir gün doğumu

12. Katar’da kısmi tutulma nedeniyle Şeytan Boynuzları olarak adlandırılan etkileyici bir gün doğumu

13. Tek taşla iki kuş.

13. Tek taşla iki kuş.

14. İki bina arasındaki boşluktan süzülen gün batımının renk geçişi.

14. İki bina arasındaki boşluktan süzülen gün batımının renk geçişi.

15. Gece yağan karın ardından çitin görünümü.

15. Gece yağan karın ardından çitin görünümü.
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16. Tavandaki ışıkların bir fincan kahvesine yansıması.

16. Tavandaki ışıkların bir fincan kahvesine yansıması.

17. Kamyondaki donmuş çamur bir orman tablosu görseli oluşturmuş.

17. Kamyondaki donmuş çamur bir orman tablosu görseli oluşturmuş.

18. 😳

18. 😳

19. Kırık bir aynanın parçalarındaki yansımalar.

19. Kırık bir aynanın parçalarındaki yansımalar.

20. Gökyüzü adeta dünyanın kulağına fısıldar gibi.

20. Gökyüzü adeta dünyanın kulağına fısıldar gibi.

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