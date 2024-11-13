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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 22:08

Hazır olun, çünkü bu fotoğraflar sizi geçmişin büyüsüne ve bugünün şaşırtıcı dönüşümüne tanıklık etmeye davet ediyor.  Geçmişten günümüze kadar büyük değişimler geçiren bu 15 yerin fotoğrafları zamanın nasıl izler bıraktığını ve şehirlerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

İşte başlıyoruzzz...

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. İstanbul Bebek semti (1987 ve 2024 yılları arasındaki 37 yıllık değişim)

1. İstanbul Bebek semti (1987 ve 2024 yılları arasındaki 37 yıllık değişim)

2. Los Angeles'ın dört farklı çekim yeri, o zamanlar ve şimdi.

2. Los Angeles'ın dört farklı çekim yeri, o zamanlar ve şimdi.

3. Şaşırtıcı bir şekilde, bu evin dış cephesi Laurel ve Hardy'nin 1929'da burada film çekmesinden bu yana neredeyse hiç değişmemiş.

3. Şaşırtıcı bir şekilde, bu evin dış cephesi Laurel ve Hardy'nin 1929'da burada film çekmesinden bu yana neredeyse hiç değişmemiş.

4. 1928 ve bugün.

4. 1928 ve bugün.

5. 👇

5. 👇
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6. 1927 ve Bugün

6. 1927 ve Bugün

7. İngiltere Eski Postane. 14. yüzyıldan kalma taş bir ev, 1907'de ve şimdi

7. İngiltere Eski Postane. 14. yüzyıldan kalma taş bir ev, 1907'de ve şimdi

8. Polonya Krakow'daki tramvaylar

8. Polonya Krakow'daki tramvaylar

9. Prag

9. Prag

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10. Little Rock Union istasyonu 1940'lar/şimdi

10. Little Rock Union istasyonu 1940'lar/şimdi

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