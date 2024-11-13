Taharet Musluğu Kullanmayan Avrupalıların Aksine Japonya'daki Teknolojik Tuvaletler ''Vay Be'' Dedirtecek!
Taharet Musluğu Kullanmayan Avrupalıların Aksine Japonya'daki Teknolojik Tuvaletler ''Vay Be'' Dedirtecek!
Japonya'da tuvalet deneyimi her şeyin teknolojik ve konforlu olması gerektiğine inanan bir kültürün yansıması. Diğer ülkelerdeki sıradan tuvaletlerden çok daha fazlasını sunan Japon tuvaletleri sizi konforun doruklarına çıkıyor. Eğer Japonya'da bir tuvalete girmediyseniz o zaman aslında tuvaletlerin nasıl olabileceği hakkında sadece hayal ediyorsunuz demektir. Gelin sizi Japon tuvaletleriyle tanıştıralım.
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Türkiye'den Avrupa'ya giden gurbetçilerin en çok yakındığı şey taharet musluğu olmaması. Bu noktada size Japonya'daki üst düzey tuvaletleri tanıtalım. Belki yeni durağınız Japonya olabilir.
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Japonya'nın tuvaletleri yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Klozette oturduğunuzda aniden hissedilen o sıcaklık sizi rahatlatıyor. Çünkü bu klozetlerin oturakları vücut ısınızı dengelemek için ısı ayarına sahip. Bu özellik özellikle soğuk kış günlerinde bir lüks haline geliyor.
Ama Japon tuvaletleri sadece ısıtma özelliğiyle sınırlı değil, insanların tuvaletle ilgili her ihtiyacını düşünmüşler. Bir tuşla su sıcaklığını ayarlayabilir istediğiniz temizlik seviyesine ulaşabilirsiniz. Hem de hepsi bir dokunuşla.
Japonlar tuvaletlerde sadece işlevselliğe değil mahremiyete de önem göstermiş. Japon tuvaletlerinde bulunan ses tuşu sayesinde tuvaletteyken bir tuşa basmanız yeterli oluyor ve ortam birden sifon sesiyle doluyor.
Bunu başka birinin sesinizi duymasını istemediğiniz anlarda rahatça kullanabiliyorsunuz. Bu tuvaletlerin sunduğu rahatlık bir seviyede tuvalet deneyimini kişisel bir deneyim haline getiriyor.
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Ve elbette Japon tuvaletlerinin belki de en çok takdir edilen özelliği taharet muslukları. İlerde Avrupa'da ve bazı diğer ülkelerde bidelerin yerini alacağını düşündüğümüz bu özellik Japonya'da neredeyse standart haline gelmiş. İleri düzeydeki tuvaletlerde su sıcaklığı ve basıncı tamamen kişiselleştirilebiliyor. Bazı modellerde ise taharet sonrası sıcak hava ile kurutma yapabiliyorsunuz.
Her tuvaletin üst kısmında ellerinizi yıkarken kullanabileceğiniz bir musluk bulunuyor. Bu sayede kullanılan su sifonla birlikte birleştiriliyor ve böylece ekstra su israfı engellenmiş oluyor.
Bu teknoloji harikası tuvaletler Japonya'da birçok alışveriş merkezi ve otelde bulunurken geleneksel alaturka tuvaletler de hala daha yaygın olarak kullanılan seçeneklerden biri.
Her ne kadar Japonlar bu teknolojik tuvaletleri tercih etseler de geleneksel tuvaletler de popüler. Japonlar bu yere gömülü modeli arkası dönük çömelerek kullanıyorlar. Sadece ön tarafta idrarın dışarıya sıçramaması için bir koruma bulunuyor.
Bunların dışında bazı tuvaletlerde otomatik açılan klozet kapağı da bulunuyor. Siz içeriye girer girmez klozet kapağı kendiliğinden açılıyor hiç dokunmanıza gerek bile kalmıyor.
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Çoğu tuvalette ayrıca tek bir düğmeyle deodorant ve koku püskürtülebiliyor. Masaj fonksiyonu ve ısıtmalı koltuklar da cabası. Ne dersiniz bu tuvaletler bir gün Türkiye'de de standart hale gelir mi?
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