Japonlar Yine Farkını Ortaya Koymuş! Yeşil Işık Yerine Mavi Kullanıyorlar, Sebebi Şaşırtıcı!

Japonya’da trafik ışıklarının yeşil yerine mavi olması dışarıdan bakıldığında oldukça garip bir durum gibi görünüyor. Diğer ülkelerde herkes yeşil ışık yandığında 'geçebilirsin' anlamına gelen bir işaret alırken, Japonya'da aynı durum için mavi ışık yanıyor. Peki bu neden böyle? İşin içinde sadece bir kültürel fark mı var, yoksa tarihten gelen başka bir etken mi söz konusu? Gelin bu ilginç renk tercihini biraz daha yakından inceleyelim 👇