Japonlar Yine Farkını Ortaya Koymuş! Yeşil Işık Yerine Mavi Kullanıyorlar, Sebebi Şaşırtıcı!
Japonlar Yine Farkını Ortaya Koymuş! Yeşil Işık Yerine Mavi Kullanıyorlar, Sebebi Şaşırtıcı!
Japonya’da trafik ışıklarının yeşil yerine mavi olması dışarıdan bakıldığında oldukça garip bir durum gibi görünüyor. Diğer ülkelerde herkes yeşil ışık yandığında 'geçebilirsin' anlamına gelen bir işaret alırken, Japonya'da aynı durum için mavi ışık yanıyor. Peki bu neden böyle? İşin içinde sadece bir kültürel fark mı var, yoksa tarihten gelen başka bir etken mi söz konusu? Gelin bu ilginç renk tercihini biraz daha yakından inceleyelim 👇
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Japonya’ya seyahat edenlerin gözünden kaçmayan bir detay var: Trafik ışıkları. Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar sokakları aydınlatırken Japonya’da yeşil ışık yerine mavi ışık yanıyor.
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Bu özellikle Türkiye gibi yeşil ışık renginin yerleşik olduğu ülkelerden gelenler için şaşırtıcı bir fark. Peki tüm dünyada kabul gören yeşil ışık Japonya'da neden mavi?
Bu ülkede neden mavi ışık kullanıldığı sorusunun kökeni aslında çok eski zamanlara dayanıyor. Eski Japonca’da "aoi" kelimesi hem mavi hem de yeşil renkler için kullanılıyordu. Yani tarihsel olarak Japonya’da yeşil ve mavi arasında belirgin bir fark yoktu.
O dönemlerde her iki renk de tek bir kelimeyle ifade ediliyordu. Dünya Savaşı sırasında uçak gemilerinin maviye daha yakın bir tonda boyama ihtiyacı maviyi yeşilden ayırmanın önemini vurguladı.
Bu durum renkler arasındaki farkın net bir şekilde ayrılmasına neden oldu. Savaş bittikten sonra Japonya’da kırmızı ve yeşil ışıklar trafik sistemine entegre edilse de halkın "aoi" kelimesini hala kullanması nedeniyle trafik ışıklarında bazı karışıklıklar yaşandı.
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O dönemde yeşil ışığa mavi denmesi bu alışkanlığın bir sonucu olarak devam etti. İnsanlar yeşili hala "aoi" diye adlandırırken buna alıştıkları için trafik ışıklarında yeşil yerine mavi kullanıldı.
Trafik ışıklarında mavi renginin kullanılmasının bir başka nedeni de renk psikolojisiyle ilgili. Mavi doğası gereği sakinlik, güven ve huzur hissi uyandırır. Japonya’daki trafik ışıklarında bu rengi kullanmanın amacı sürücülere ve yayalara “dikkatli ol, ama panik yapma” mesajı vermek.
Özellikle yoğun trafik ve sıkışıklıkla bilinen Japonya'da mavi ışık bir tür dinginlik çağrısı olarak kabul edilir. İnsanlar mavi ışığı gördüklerinde daha soğukkanlı kalmaya eğilimlidirler.
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