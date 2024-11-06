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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 16:23

İstanbul tarihi boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, her dönemde farklı kültürlerin izlerini taşıyan eşsiz bir şehir. Peki İstanbul’un geçmişten günümüze nasıl bir dönüşüm geçirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte İstanbul’un geçmişiyle bugünü arasındaki inanılmaz farkları gözler önüne seren fotoğraflar…

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. Ümraniye’nin 1940 ile 2024 arasındaki 84 yıllık bu değişimi

1. Ümraniye’nin 1940 ile 2024 arasındaki 84 yıllık bu değişimi

2. Üsküdar’ın 88 yıllık değişimi

2. Üsküdar’ın 88 yıllık değişimi

3. 2011 yılında Mecidiyeköy Ali Sami Yen stadı yıkılarak yerine otel rezidans projesi yapıldı

3. 2011 yılında Mecidiyeköy Ali Sami Yen stadı yıkılarak yerine otel rezidans projesi yapıldı

4. Beşiktaş’ın 90 yıllık değişimi

4. Beşiktaş’ın 90 yıllık değişimi

5. Kuzguncuk'un 90 yıllık değişimi

5. Kuzguncuk'un 90 yıllık değişimi
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6. Sultanahmet'in 1920 ve 2024 arasındaki değişimi

6. Sultanahmet'in 1920 ve 2024 arasındaki değişimi

7. Ortaköy’ün 90 yıllık değişimi

7. Ortaköy’ün 90 yıllık değişimi

8. Kadıköy’den Çamlıca ve Acıbadem yönüne bir bakış (1956 ve 2024 yılları arasındaki 68 yıllık değişimi)

8. Kadıköy’den Çamlıca ve Acıbadem yönüne bir bakış (1956 ve 2024 yılları arasındaki 68 yıllık değişimi)

9. Suadiye’den Bostancı ve Maltepe yönüne bir bakış (1930 ile 2024 yılları arasındaki 94 yıllık değişim)

9. Suadiye’den Bostancı ve Maltepe yönüne bir bakış (1930 ile 2024 yılları arasındaki 94 yıllık değişim)

10. Yedikule’den beş telsiz yönüne bir bakış (1949 ile 2024 yılları arasındaki 75 yıllık değişim)

10. Yedikule’den beş telsiz yönüne bir bakış (1949 ile 2024 yılları arasındaki 75 yıllık değişim)
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11. Küçük Çamlıca’dan Adalar yönüne bir bakış ( 1960 ve 2024 yılları arasındaki 64 yıllık değişim)

11. Küçük Çamlıca’dan Adalar yönüne bir bakış ( 1960 ve 2024 yılları arasındaki 64 yıllık değişim)

12. İstanbul Rumeli Hisarı’ndan Boğaziçi ve Anadolu Hisarı yönüne bir bakış (1966 ve 2024 yılları arasındaki 58 yıllık değişim)

12. İstanbul Rumeli Hisarı’ndan Boğaziçi ve Anadolu Hisarı yönüne bir bakış (1966 ve 2024 yılları arasındaki 58 yıllık değişim)

13. Pier Loti Tepesi’nden Haliç Boğazı’na bir bakış (1916 ile 2024 yılları arasındaki 108 yıllık değişim)

13. Pier Loti Tepesi’nden Haliç Boğazı’na bir bakış (1916 ile 2024 yılları arasındaki 108 yıllık değişim)

14. Tarabya koyu ve çevresinin 1959 ve 2024 yılları arasındaki 65 yıllık bu değişimi

14. Tarabya koyu ve çevresinin 1959 ve 2024 yılları arasındaki 65 yıllık bu değişimi

15. İstinye koyu ve çevresinin 1959 ve 2024 yılları arasındaki 65 yıllık bu değişimi

15. İstinye koyu ve çevresinin 1959 ve 2024 yılları arasındaki 65 yıllık bu değişimi

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