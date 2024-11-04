Orta Çağ Almanya’sında Boşanmak İsteyen Çiftlerin Düello Yapmak Zorunda Kaldığını Biliyor muydunuz?

Bir düşünün, Orta Çağ’da boşanmak istiyorsunuz ama bunu yapmanın tek yolu bir düello! Evet, yanlış duymadınız. O zamanlar boşanmanın sıkı kuralları vardı ve çiftler birbirlerini yaralamadan ayrılamıyordu. Gelin bu ilginç uygulamanın detaylarına birlikte bakalım.