Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Osmanlı Padişahları Neden Türk Kadınlarla Değil de Yabancı Kadınlarla Evlendi?

Osmanlı Padişahları Neden Türk Kadınlarla Değil de Yabancı Kadınlarla Evlendi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 00:53

Osmanlı’nın ilk dönemlerinde padişahlar Türk kadınlarla evlenirken, Fatih Sultan Mehmet’in devşirme sistemini getirmesiyle bu gelenek değişti. Peki neden yabancı kadınlar tercih edildi?

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde, padişahlar genellikle Türk beylerinin veya önemli kişilerin kızlarıyla evlenirdi. Bu evliliklerin temel amacı duygusal bir bağdan ziyade, siyasi gücün ve toprak bütünlüğünün korunmasıydı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde, padişahlar genellikle Türk beylerinin veya önemli kişilerin kızlarıyla evlenirdi. Bu evliliklerin temel amacı duygusal bir bağdan ziyade, siyasi gücün ve toprak bütünlüğünün korunmasıydı.

Özellikle 14. yüzyıl boyunca Anadolu’daki Türkmen hanedanlarının prensesleri ile evlilikler, Osmanlı'nın hem topraklarını genişletmesi hem de ilişkilerini güçlendirmesi açısından önemliydi.

Özellikle 14. yüzyıl boyunca Anadolu’daki Türkmen hanedanlarının prensesleri ile evlilikler, Osmanlı'nın hem topraklarını genişletmesi hem de ilişkilerini güçlendirmesi açısından önemliydi.

15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in devşirme sistemini getirmesiyle Osmanlı padişahları cariyelerle evlenmeye başladı

15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in devşirme sistemini getirmesiyle Osmanlı padişahları cariyelerle evlenmeye başladı

Bu cariyeler yabancı kökenliydi ve köle olarak saraya getiriliyorlardı, bu yüzden padişahlarla nikah kıyılmıyordu.

Bu cariyeler yabancı kökenliydi ve köle olarak saraya getiriliyorlardı, bu yüzden padişahlarla nikah kıyılmıyordu.

Kanuni Sultan Süleyman’dan itibaren cariyelerle evlenmek yaygınlaştı ve sadece II. Osman bu geleneğin dışına çıkarak Türk kökenli biriyle evlenmek istedi ancak bu karar Yeniçeriler tarafından hoş karşılanmadı.

Kanuni Sultan Süleyman’dan itibaren cariyelerle evlenmek yaygınlaştı ve sadece II. Osman bu geleneğin dışına çıkarak Türk kökenli biriyle evlenmek istedi ancak bu karar Yeniçeriler tarafından hoş karşılanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Devşirme sisteminin bir diğer önemli nedeni, Türk kadınlarının kendi aileleri üzerinden güç kazanarak devlete müdahil olma riskini ortadan kaldırmaktı.

Devşirme sisteminin bir diğer önemli nedeni, Türk kadınlarının kendi aileleri üzerinden güç kazanarak devlete müdahil olma riskini ortadan kaldırmaktı.

Padişahın bir Türk beyiyle akraba olması, bu ailenin saraya nüfuz etmesine ve kendi çıkarları doğrultusunda sarayda entrikalar düzenlemesine sebep olabilirdi.

Padişahın bir Türk beyiyle akraba olması, bu ailenin saraya nüfuz etmesine ve kendi çıkarları doğrultusunda sarayda entrikalar düzenlemesine sebep olabilirdi.

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı’nın Avrupa’daki hanedan kavgalarına benzer bir durum yaşamaması için bu önlemi aldı.

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı’nın Avrupa’daki hanedan kavgalarına benzer bir durum yaşamaması için bu önlemi aldı.

Osmanlı’nın cariyelerle evlenme politikası sayesinde hanedan içindeki güç dengeleri korundu ve Osmanlı hanedanı tarihin en uzun ömürlü imparatorluklarından biri olmayı başardı.

Osmanlı’nın cariyelerle evlenme politikası sayesinde hanedan içindeki güç dengeleri korundu ve Osmanlı hanedanı tarihin en uzun ömürlü imparatorluklarından biri olmayı başardı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın