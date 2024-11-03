Osmanlı Padişahları Neden Türk Kadınlarla Değil de Yabancı Kadınlarla Evlendi?
Osmanlı Padişahları Neden Türk Kadınlarla Değil de Yabancı Kadınlarla Evlendi?
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Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde, padişahlar genellikle Türk beylerinin veya önemli kişilerin kızlarıyla evlenirdi. Bu evliliklerin temel amacı duygusal bir bağdan ziyade, siyasi gücün ve toprak bütünlüğünün korunmasıydı.
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Özellikle 14. yüzyıl boyunca Anadolu’daki Türkmen hanedanlarının prensesleri ile evlilikler, Osmanlı'nın hem topraklarını genişletmesi hem de ilişkilerini güçlendirmesi açısından önemliydi.
15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in devşirme sistemini getirmesiyle Osmanlı padişahları cariyelerle evlenmeye başladı
Bu cariyeler yabancı kökenliydi ve köle olarak saraya getiriliyorlardı, bu yüzden padişahlarla nikah kıyılmıyordu.
Kanuni Sultan Süleyman’dan itibaren cariyelerle evlenmek yaygınlaştı ve sadece II. Osman bu geleneğin dışına çıkarak Türk kökenli biriyle evlenmek istedi ancak bu karar Yeniçeriler tarafından hoş karşılanmadı.
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Devşirme sisteminin bir diğer önemli nedeni, Türk kadınlarının kendi aileleri üzerinden güç kazanarak devlete müdahil olma riskini ortadan kaldırmaktı.
Padişahın bir Türk beyiyle akraba olması, bu ailenin saraya nüfuz etmesine ve kendi çıkarları doğrultusunda sarayda entrikalar düzenlemesine sebep olabilirdi.
Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı’nın Avrupa’daki hanedan kavgalarına benzer bir durum yaşamaması için bu önlemi aldı.
Osmanlı’nın cariyelerle evlenme politikası sayesinde hanedan içindeki güç dengeleri korundu ve Osmanlı hanedanı tarihin en uzun ömürlü imparatorluklarından biri olmayı başardı.
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