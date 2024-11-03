Sebebi Çok Acı: Osmanlı Myanmar'a Hiç Sefer Yapmamış Olmamasına Rağmen Neden Orada Türk Şehitliği Var?
Sebebi Çok Acı: Osmanlı Myanmar'a Hiç Sefer Yapmamış Olmamasına Rağmen Neden Orada Türk Şehitliği Var?
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1960 yılında bir Türk gezginin Myanmar topraklarında yaptığı keşif, tarihin unutulmuş bir sayfasını gün yüzüne çıkardı. Gezgin, bölgedeki mezarlıklardan birinde Osmanlıca yazılar taşıyan mezar taşlarıyla karşılaştı.
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Üzerindeki Türk isimleri ve yazılar, bu mezarların Osmanlı askerlerine ait olduğunu gösteriyordu.
Gezginin, bu şaşırtıcı keşfi Bangkok’taki Türk Büyükelçiliği’ne bildirmesiyle araştırmalar başladı ve mezarların trajik hikayesi yavaş yavaş aydınlatıldı.
I. Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı askerleri Filistin ve Suriye cephelerinde İngiliz kuvvetlerine karşı savaşmaktaydı. Ancak savaşın acımasızlığı ve şartların zorluğu, yaklaşık 12 bin Osmanlı askerinin İngilizler tarafından esir alınmasıyla sonuçlandı.
Askerler, İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan ve Burma’ya (Myanmar) götürülerek, demiryolları inşaatı ve maden ocaklarında ağır koşullarda çalıştırıldılar.
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Esaret altında geçen uzun yıllar, bu askerlerin çoğunun ölümüne neden oldu. Sessizce hayatını kaybeden askerler, Meiktila’daki esir kampının yakınlarında arkadaşları tarafından mezarlara gömüldü.
Gezginin keşfinin ardından başlatılan araştırmalar, 200’den fazla Osmanlı askerine ait mezarın daha olduğunu ortaya çıkardı.
Bu mezarlık, uzun yıllar boyunca ilgisizlik ve farkında olmadan yapılan tarım faaliyetleri nedeniyle büyük ölçüde tahrip oldu.
1965 yılında Türk Şehitliği yapılması için girişimlerde bulunulsa da, ancak 2012 yılında izin çıkabildi ve nihayet 29 Mart 2013 tarihinde bu alan resmi olarak Türk Şehitliği olarak yeniden inşa edilmeye başlandı.
Bugün Meiktila’daki bu şehitlik, esir düşmüş Osmanlı askerlerinin yaşadığı trajediyi ve unutulmuş bir tarih sayfasını temsil ediyor.
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