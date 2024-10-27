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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 09:03

İstanbul'daki ilçelerin yıllar önceki hallerini görmüş müydünüz? Gelin sizi kısa bir tarihi tura çıkaralım 👇

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Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. 2011 yılında Mecidiyeköy Ali Sami Yen stadı yıkılarak yerine otel rezidans projesi yapıldı.

1. 2011 yılında Mecidiyeköy Ali Sami Yen stadı yıkılarak yerine otel rezidans projesi yapıldı.

2. Kandilli'nin 37 yıllık değişimi

2. Kandilli'nin 37 yıllık değişimi

3. İstinye koyu ve çevresinin 65 yıllık değişimi

3. İstinye koyu ve çevresinin 65 yıllık değişimi

4. Ümraniye’nin 84 yıllık değişimi

4. Ümraniye’nin 84 yıllık değişimi

5. Kadıköy’ün 68 yıllık değişimi

5. Kadıköy’ün 68 yıllık değişimi
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6. Suadiye'nin 94 yıllık değişimi

6. Suadiye'nin 94 yıllık değişimi

7. Küçük Çamlıca'nın 64 yıllık değişimi

7. Küçük Çamlıca'nın 64 yıllık değişimi

8. Haydarpaşa Limanı’nda aynı açılardan çekilmiş görüntüler. (69 yıllık değişim)

8. Haydarpaşa Limanı’nda aynı açılardan çekilmiş görüntüler. (69 yıllık değişim)

9. Göksu Deresi’nin 56 yıllık değişimi

9. Göksu Deresi’nin 56 yıllık değişimi

10. Papazın Çayırı’ndan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na.

10. Papazın Çayırı’ndan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na.
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11. Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nin 35 yıllık değişimi

11. Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nin 35 yıllık değişimi

12. Fikirtepe'nin 28 yıllık değişimi

12. Fikirtepe'nin 28 yıllık değişimi

13. Fenerbahçe Mahallesi’nin 48 yıllık değişimi

13. Fenerbahçe Mahallesi’nin 48 yıllık değişimi

14. Altunizade'nin 44 yıllık değişimi

14. Altunizade'nin 44 yıllık değişimi

15. Eyüpsultan'nın 64 yıllık değişimi

15. Eyüpsultan'nın 64 yıllık değişimi

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