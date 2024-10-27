Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
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1. 2011 yılında Mecidiyeköy Ali Sami Yen stadı yıkılarak yerine otel rezidans projesi yapıldı.
2. Kandilli'nin 37 yıllık değişimi
3. İstinye koyu ve çevresinin 65 yıllık değişimi
4. Ümraniye’nin 84 yıllık değişimi
5. Kadıköy’ün 68 yıllık değişimi
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6. Suadiye'nin 94 yıllık değişimi
7. Küçük Çamlıca'nın 64 yıllık değişimi
8. Haydarpaşa Limanı’nda aynı açılardan çekilmiş görüntüler. (69 yıllık değişim)
9. Göksu Deresi’nin 56 yıllık değişimi
10. Papazın Çayırı’ndan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na.
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11. Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nin 35 yıllık değişimi
12. Fikirtepe'nin 28 yıllık değişimi
13. Fenerbahçe Mahallesi’nin 48 yıllık değişimi
14. Altunizade'nin 44 yıllık değişimi
15. Eyüpsultan'nın 64 yıllık değişimi
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