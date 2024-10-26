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Dubai Hakkında Hangi Bilgilerin Doğru Olduğunu Bulabilecek Misin?

etiket Dubai Hakkında Hangi Bilgilerin Doğru Olduğunu Bulabilecek Misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 23:33

Dubai denince aklına devasa gökdelenler, lüks arabalar ve sonsuz çöl geliyorsa, yalnız değilsin! Ama bakalım gerçekten Dubai hakkında ne kadar şey biliyorsun? Yoksa hep yanlış bilgiler mi dolanıyorsun etrafta? Hadi, test et ve ne kadar Dubai gurusu olduğunu gör!

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1. Basit bir soruyla başlayalım: Dubai'nin bağlı olduğu ülkenin başkenti neresidir?

1. Basit bir soruyla başlayalım: Dubai'nin bağlı olduğu ülkenin başkenti neresidir?

2. Dubai'de polis arabalarının Lamborghini ve Ferrari olduğunu biliyor muydun?

3. Peki o meşhur Burj Khalifa... Sence kaç katlı?

4. Çölde kayak yapabilecekleri bir alan var mı?

4. Çölde kayak yapabilecekleri bir alan var mı?

5. Peki Dubai'de gerçekten aslan besleyen insanlar var mı?

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6. Peki ya hava durumu? Sence Dubai'ye hiç kar yağar mı?

7. Dubai'de alkollü içecekler tamamen yasak mı?

8. Dubai'de Palmiye şeklinde bir ada var mı?

9. Son olarak Dubai'deki alışveriş merkezlerinden birinde bir dev akvaryum olduğunu duymuştun değil mi?

Hmmm, Dubai'ye dair biraz daha bilgi edinmenin zamanı gelmiş.

Fena değil, ama hala biraz eksikler var. Biraz daha araştırma şart!

Sen resmen bir Dubai gurususun! Seni kutlarız, safariler ve gökdelenler seni bekliyor!

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