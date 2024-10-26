Dubai Hakkında Hangi Bilgilerin Doğru Olduğunu Bulabilecek Misin?

Dubai denince aklına devasa gökdelenler, lüks arabalar ve sonsuz çöl geliyorsa, yalnız değilsin! Ama bakalım gerçekten Dubai hakkında ne kadar şey biliyorsun? Yoksa hep yanlış bilgiler mi dolanıyorsun etrafta? Hadi, test et ve ne kadar Dubai gurusu olduğunu gör!