Dubai Hakkında Hangi Bilgilerin Doğru Olduğunu Bulabilecek Misin?
Dubai Hakkında Hangi Bilgilerin Doğru Olduğunu Bulabilecek Misin?
Dubai denince aklına devasa gökdelenler, lüks arabalar ve sonsuz çöl geliyorsa, yalnız değilsin! Ama bakalım gerçekten Dubai hakkında ne kadar şey biliyorsun? Yoksa hep yanlış bilgiler mi dolanıyorsun etrafta? Hadi, test et ve ne kadar Dubai gurusu olduğunu gör!
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1. Basit bir soruyla başlayalım: Dubai'nin bağlı olduğu ülkenin başkenti neresidir?
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2. Dubai'de polis arabalarının Lamborghini ve Ferrari olduğunu biliyor muydun?
3. Peki o meşhur Burj Khalifa... Sence kaç katlı?
4. Çölde kayak yapabilecekleri bir alan var mı?
5. Peki Dubai'de gerçekten aslan besleyen insanlar var mı?
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