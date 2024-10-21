Tarihi, Coğrafyası ve Kültür Çeşitliğiyle Görülmeye Değer Dünyanın Bir Ucu: Güney Afrika

Gerçekten de dünyanın bir ucu olan Güney Afrika hem tarihi, hem coğrafyası hem de kültür çeşitliliğiyle bambaşka bir dünya sunuyor. Afrika kıtasının en ucunda yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmek için birden fazla sebebiniz var. Peki bu sebepler neler mi? Gelin birlikte keşfedelim!