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Tarihi, Coğrafyası ve Kültür Çeşitliğiyle Görülmeye Değer Dünyanın Bir Ucu: Güney Afrika

etiket Tarihi, Coğrafyası ve Kültür Çeşitliğiyle Görülmeye Değer Dünyanın Bir Ucu: Güney Afrika

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 16:23

Gerçekten de dünyanın bir ucu olan Güney Afrika hem tarihi, hem coğrafyası hem de kültür çeşitliliğiyle bambaşka bir dünya sunuyor. Afrika kıtasının en ucunda yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmek için birden fazla sebebiniz var. Peki bu sebepler neler mi? Gelin birlikte keşfedelim!

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Khoisan kabilelerinden Zulu Krallığı'na kadar pek çok farklı kültür yaşadığı Güney Afrika bu dünyada görülmesi gereken en değerli yerlerden biri.

Khoisan kabilelerinden Zulu Krallığı'na kadar pek çok farklı kültür yaşadığı Güney Afrika bu dünyada görülmesi gereken en değerli yerlerden biri.

Hem doğası hem de kültürel çeşitliliği ile bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Öyle ki Güney Afrika hakkında daha fazla detay öğrendikçe bu ülkeye aşık olabilirsiniz, bizden söylemesi!

Öyle ki Güney Afrika 11 resmi diliyle ve çeşitli etnik gruplarıyla çok kültürlü bir yapıya sahip bir ülke.

Öyle ki Güney Afrika 11 resmi diliyle ve çeşitli etnik gruplarıyla çok kültürlü bir yapıya sahip bir ülke.

Kültürel çeşitlilik derken abartmıyorduk, gerçekten de öyle. Safariye gidebilir, barlarda dolaşabilir hatta penguenlerle bir plajda oturabilirsiniz!

Güney Afrika’nın en büyük kenti ve ekonomik merkezi olan Johannesburg gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Güney Afrika’nın en büyük kenti ve ekonomik merkezi olan Johannesburg gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Johannesburg, Nelson Mandela'nın yaşadığı Soweto semtinden Apartheid Müzesi'ne kadar birçok tarihi noktaya ev sahipliği yapıyor. Öyle ki Sandton City ve Rosebank gibi alışveriş bölgeleriyle modern ve kozmopolit bir atmosfer sunuyor.

Cape Town ve Cape Town's bulunan Table Mountain de ülkenin en önemli noktalarından tabii ki.

Cape Town ve Cape Town's bulunan Table Mountain de ülkenin en önemli noktalarından tabii ki.

Doğal güzellikleri ve tarihi mirası ile ünlü Cape Town, Table Mountain'ın muhteşem manzarasıyla görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Nelson Mandela'nın 27 yıllık hapis hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Robben Adası da önemli bir ziyaret noktası.

Nelson Mandela'nın 27 yıllık hapis hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Robben Adası da önemli bir ziyaret noktası.

Özellikle tarih severler için önemli bir ziyaret noktası olan bu adaya rehberli turlar ile gidebiliyorsunuz. Tabii yine adanın zengin tarihini keşfederken doğasına da hayran kalabilirsiniz.

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Tabii ki Güney Afrika şehirler ve adalardan ibaret değil, doğal yaşamı göreceğiniz bir doğal park da var.

Tabii ki Güney Afrika şehirler ve adalardan ibaret değil, doğal yaşamı göreceğiniz bir doğal park da var.

Güney Afrika’nın en büyük milli parkı olan Kruger Ulusal Parkı, geniş bir yaban hayatı çeşitliliğine sahip. Bu yüzden de safari turları ile öne çıkıyor. Aslandan leopara, filden bufaloya kadar pek çok hayvanı doğal ortamında görebileceğiniz eşsiz bir yer.

Bir de Güney Afrika deyince ilk akla gelenler var: Penguenler!

Bir de Güney Afrika deyince ilk akla gelenler var: Penguenler!

Cape Town’a yakın olan Boulders Plajı, Afrika penguenlerini doğal ortamlarında görebileceğiniz dünyadaki nadir yerlerden biri. Penguenlerin yaşadığı bu korunaklı plajı ziyaret edip penguenleri izleyebilir ve fotoğraf çektirebilirsiniz. Gerçekten masal gibi!

Ülke gerçekten doğal güzelliği ile öne çıkan eşsiz manzaralara ve yollara sahip.

Ülke gerçekten doğal güzelliği ile öne çıkan eşsiz manzaralara ve yollara sahip.

Garden Route da bunlardan biri. Mossel Bay'den Storms River’a uzanan bu rota, yemyeşil ormanları, dağ manzaraları ve kıyı boyunca sıralanan şirin kasabaları ile ünlü.

Eğer sıradışı bir yer görmek ve yeni bir kültürle tanışmak istiyorsanız Güney Afrika gerçekten de çok iyi bir tercih olabilir.

Eğer sıradışı bir yer görmek ve yeni bir kültürle tanışmak istiyorsanız Güney Afrika gerçekten de çok iyi bir tercih olabilir.

Gezdikçe ve oradaki çeşitliliği, kültürü ve doğayı gördükçe aşık olacağınıza eminiz!

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