Sanki Daha Önce Oradaymışız Gibi: 12 İlginç Bilgiyle Endülüs Şehirlerini Tanıyalım

Endülüs, İspanya’nın güneyindeki bu büyüleyici bölge zengin kültürü ve tarihiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İslam, Hristiyan ve Yahudi kültürlerinin yüzyıllarca yan yana yaşadığı bu topraklarda her şehir farklı bir hikâye anlatıyor.

Belki gitmedik ama o sokaklarda dolaşmış, o atmosferi solumuş gibiyiz. Hadi gelin Endülüs şehirlerini 12 ilginç bilgiyle daha yakından tanıyalım!