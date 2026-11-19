İbrahim Selim'in programına konuk olan Evliya Aykan, oyunculuk yolculuğunun en zor anlarından birini anlattı. Aykan’ın anlattığına göre Yılmaz Erdoğan’ın karşısına çıktığı ilk seçme, beklediği gibi geçmedi. Usta isim, genç oyuncuyu izledikten sonra hiç de yumuşak olmayan bir yorum yaptı: “Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün, sopa yutmuş gibi.”

Aykan, o anı bugün daha sakin bir yerden değerlendiriyor. “O zaman çok ağır geliyor ama bir yerden de tokat yemek gerekiyor” diyen oyuncu, bu eleştirinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.