Yılmaz Erdoğan’ın “Sopa Yutmuş Gibi” Dediği Evliya Aykan, Usta İsmi Halı Sahada Sakatlamış!
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Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan’la yollarının ilk kesiştiği günleri anlattı. Usta isim, ilk seçmesinde onun için “Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün, sopa yutmuş gibi” demiş. Bu yetmezmiş gibi Aykan, kenarda oturduğu bir halı saha maçında Erdoğan’ı sakatladı. Sonunda iş “Bu çocuk gözüme görünmesin” noktasına kadar geldi.
KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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