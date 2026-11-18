Kurtlar Vadisi'nin ardından Dönme Dolap, Tatil Aşkları ve Acı Hayat gibi dizilerde yer alan Sinem Yıldırım, 2022'de 17 yıl uzak kaldığı setlere döndü. Oyuncu, Halil Ergün ile Erkan Petekkaya'nın başrolünü paylaştığı Dedemin Gözyaşları filminde Doktor Gözde Yıldırım karakterini canlandırarak ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

Yıldırım o dönemde setlere dönmenin heyecan verici olduğunu, senaryonun güzelliğinin projeye evet demesini sağladığını söylemişti.