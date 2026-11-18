Kurtlar Vadisi'nin Esther Hirch'i Sinem Yıldırım Aşk Tesadüfleri Sever Galasında Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kurtlar Vadisi’nde Tombalacı Mehmet’in eşi Esther Hirch’i canlandıran Sinem Yıldırım, Aşk Tesadüfleri Sever serisinin yeni filminin galasında objektif karşısına çıktı. Dizinin akıllarda kalan karakterlerinden birine hayat veren oyuncu, 17 yıl ara verdiği setlere 2022’de Dedemin Gözyaşları filmiyle dönmüştü. Yıldırım’ın galadaki görüntüleri, onu Kurtlar Vadisi’nden hatırlayanları yıllar öncesine götürdü.
Kaynak: Snob Magazin
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sinem Yıldırım, Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch'i canlandırdı.
Kurtlar Vadisi'nin ardından Dönme Dolap, Tatil Aşkları ve Acı Hayat'ta rol aldı.
Sinem Yıldırım, Aşk Tesadüfleri Sever galasında objektiflerin karşısına çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın