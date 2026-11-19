Tokyo'daki Toyosu balık halinin yılbaşı müzayedesinde 5 Ocak 2026'da 243 kiloluk bir mavi yüzgeçli orkinos 510 milyon yene, yani yaklaşık 3,2 milyon dolara satıldı. Balığı Sushi Zanmai zincirini işleten Kiyomura şirketinin sahibi Kiyoshi Kimura aldı ve 2019'da yine kendisinin kırdığı 334 milyon yenlik rekoru geride bıraktı. Kilosu yaklaşık 2,1 milyon yene geliyor ama bu bir prestij yarışı, sıradan piyasada orkinos bunun çok altında satılıyor. Fotoğraf (Tsukiji hali, 2014): Joe deSousa / Wikimedia Commons (CC0)