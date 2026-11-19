Tadına Bakmak İçin Servet Gerekiyor: Dünyanın En Pahalı 11 Yiyeceği
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Bazı yiyeceklerin tek lokması maaşları gölgede bırakıyor! 'Alt tarafı bir kavun, ne kadar olabilir ki?' diyorsanız birazdan göreceğiniz rakamlar sizi şaşırtabilir. Fiyatları 2026 kaynaklarına göre yaklaşık olarak verdik, piyasaya ve kura göre değişebileceğini de hatırlatalım. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Orkinos: Tek balığa 510 milyon yen!
2. Almas havyarı: Kilosu 30 bin doları bulabiliyor!
3. Beyaz trüf: En iyilerin 100 gramı 900 euroyu aştı!
4. Kobe eti: 100 gramı 15 bin yene çıkabiliyor!
5. Safran: Bir kilo için yaklaşık 150 bin çiçek!
6. Yubari kavunu: İki kavuna 5,8 milyon yen!
7. Densuke karpuzu: Simsiyah kabuğuyla ünlü!
8. Matsutake: Japonların sonbahar hazinesi!
9. İberico jambonu: Meşe palamuduyla beslenen domuzlardan!
10. Ayam Cemani: Kemiği bile siyah tavuk!
11. Fugu: Hem cebi hem cesareti zorluyor!
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