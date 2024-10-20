Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Şehirler geçmişte yaşananları gözler önüne seren canlı tarih kitapları gibi. Rus fotoğrafçı Sergei Larenkov’un “Şehrin Hayaletleri” projesi bu tarihi anları günümüze taşıyor. Leningrad Kuşatması’nın ardından St. Petersburg, geçmişin izlerini hala hissediyor. Prag, Berlin, Viyana ve Paris gibi şehirler de benzer acı hikayelere ev sahipliği yapıyor.

Bu şehirleri gezerken her köşenin ardında bir öykü olduğunu unutmayın. Şimdi bu tarihi dönüşümleri gözler önüne seren 15 yeri gelin birlikte keşfedelim. 👇

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