Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 11:16

Şehirler geçmişte yaşananları gözler önüne seren canlı tarih kitapları gibi. Rus fotoğrafçı Sergei Larenkov’un “Şehrin Hayaletleri” projesi bu tarihi anları günümüze taşıyor. Leningrad Kuşatması’nın ardından St. Petersburg, geçmişin izlerini hala hissediyor. Prag, Berlin, Viyana ve Paris gibi şehirler de benzer acı hikayelere ev sahipliği yapıyor.

Bu şehirleri gezerken her köşenin ardında bir öykü olduğunu unutmayın. Şimdi bu tarihi dönüşümleri gözler önüne seren 15 yeri gelin birlikte keşfedelim. 👇

Kaynak

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. 👇

1. 👇

2. 👇

2. 👇

3. 👇

3. 👇

4. 👇

4. 👇

5. 👇

5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 👇

6. 👇

7. 👇

7. 👇

8. 👇

8. 👇

9. 👇

9. 👇

10. 👇

10. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. 👇

11. 👇

12. 👇

12. 👇

13. 👇

13. 👇

14. 👇

14. 👇

15. 👇

15. 👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın