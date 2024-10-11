Sonbahar Kapıya Dayanmışken Son Bir Kaçamak Yapmak İçin Ege Bölgesinde Denize Girebileceğiniz 11 Plaj
Sonbahar Kapıya Dayanmışken Son Bir Kaçamak Yapmak İçin Ege Bölgesinde Denize Girebileceğiniz 11 Plaj
Eylül ve ekim ayları, Ege kıyılarını keşfetmek için belki de en güzel zamanlar. Kalabalıkların çekildiği, plajların sakinleştiği, denizin hala sıcak olduğu bu dönemde, Ege’nin en güzel plajlarına küçük bir kaçamak yapabilirsiniz.
Hazır sonbahar kapıdayken, doğanın dinginliğiyle buluşacağınız, denizin huzurunu hissedeceğiniz ve yazı birkaç günlüğüne daha uzatabileceğiniz 11 harika plajı birlikte keşfedelim.
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1. Çeşme, Ilıca Plajı
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2. Bodrum, Bitez Plajı
3. Datça, Palamutbükü
4. Kuşadası, Sevgi Plajı
5. Fethiye, Ölüdeniz
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6. Akyaka, Akçapınar Plajı
7. Marmaris, Turunç Plajı
8. Didim, Altınkum Plajı
9. Göcek, İnlice Plajı
10. Foça, Karakum Plajı
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