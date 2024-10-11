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Sonbahar Kapıya Dayanmışken Son Bir Kaçamak Yapmak İçin Ege Bölgesinde Denize Girebileceğiniz 11 Plaj

etiket Sonbahar Kapıya Dayanmışken Son Bir Kaçamak Yapmak İçin Ege Bölgesinde Denize Girebileceğiniz 11 Plaj

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 18:01

Eylül ve ekim ayları, Ege kıyılarını keşfetmek için belki de en güzel zamanlar. Kalabalıkların çekildiği, plajların sakinleştiği, denizin hala sıcak olduğu bu dönemde, Ege’nin en güzel plajlarına küçük bir kaçamak yapabilirsiniz.

Hazır sonbahar kapıdayken, doğanın dinginliğiyle buluşacağınız, denizin huzurunu hissedeceğiniz ve yazı birkaç günlüğüne daha uzatabileceğiniz 11 harika plajı birlikte keşfedelim.

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1. Çeşme, Ilıca Plajı

1. Çeşme, Ilıca Plajı

Çeşme denince akla gelen ilk yerlerden biri Ilıca Plajı. Ilıca, tertemiz beyaz kumları ve sığ deniziyle her daim bir cazibe merkezi ama sonbaharda bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Yazın kalabalığından eser yokken, termal kaynak sularının denizle buluştuğu bu plajda yüzmek insana inanılmaz bir rahatlama hissi veriyor. Suyun o ılık dokusu, kumsalın ferahlatıcı esintisiyle birleşince, adeta bir terapi etkisi yaratıyor. Ilıca’da denize girip, hafif esen rüzgarın tadını çıkarmak isteyenlerdenseniz, sonbaharın son fırsatlarını kaçırmayın derim.

2. Bodrum, Bitez Plajı

2. Bodrum, Bitez Plajı

Bodrum’un o enerjik ve hareketli havasının tam tersine, Bitez Plajı dinginliğiyle ünlü. Ekim aylarında burada denize girmek adeta bir rüya gibi. Su o kadar sakin ve berrak ki, sanki büyük bir doğal havuzda yüzüyormuşsunuz gibi hissedersiniz.

3. Datça, Palamutbükü

3. Datça, Palamutbükü

Datça yarımadası zaten başlı başına bir cennet ama Palamutbükü, Datça’nın saklı hazinelerinden biri. Bu küçük sahil köyü, sonbahar geldiğinde daha da huzurlu ve sakin bir hale bürünüyor. Eylül ayında hala oldukça sıcak olan denizi, tertemiz plajı ve bakir doğasıyla Palamutbükü, adeta bir kaçış noktası. Burada denize girdikten sonra, etraftaki küçük restoranlarda deniz ürünleriyle dolu bir sofra kurup, gün batımını izlemek sizi bambaşka diyarlara götürecek.

4. Kuşadası, Sevgi Plajı

4. Kuşadası, Sevgi Plajı

Adından da anlaşılacağı gibi Sevgi Plajı, insanı hemen kendine çeken bir yer. Uzun kumsalı, rahat yürüyüş alanları ve sakin deniziyle özellikle ailelerin favori noktalarından biridir. Sonbaharda ise burada yürüyüş yaparken, denizin huzurlu sesi ve serin esintiler size eşlik eder. Kuşadası’na yolunuz düşerse, Sevgi Plajı’nda denize girip, sahilde güneşin batışını izlemek harika bir deneyim olur.

5. Fethiye, Ölüdeniz

5. Fethiye, Ölüdeniz

Fethiye’nin dünyaca ünlü plajı Ölüdeniz, yazın kalabalık turist gruplarından nasibini alsa da, sonbahar aylarında bambaşka bir huzura kavuşur. Eylül ve ekimde, denizin dinginliği adeta bir aynayı andırır. O muhteşem mavi tonlar ve etrafını çevreleyen dağlar, sonbahar güneşinin yumuşak ışığıyla birleşince, Ölüdeniz’de yüzmek çok daha özel bir hale gelir. 

Ölüdeniz’in eşsiz güzelliğinde sonbahar güneşinin tadını çıkarırken, çevresindeki villalarda konaklamak da harika bir fikir. Villalarda BBQ alanları ve geniş bahçeler sayesinde açık havada keyifli akşamlar geçirebilirsiniz.

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6. Akyaka, Akçapınar Plajı

6. Akyaka, Akçapınar Plajı

Akyaka, son yıllarda hem doğaseverlerin hem de su sporları tutkunlarının gözdesi haline geldi. Özellikle rüzgar sörfü yapanların uğrak yeri olan Akçapınar Plajı, sonbaharda rüzgarıyla ve sığ deniziyle sizi bekliyor. Eğer rüzgar sörfüne merakınız varsa veya sadece denizin tadını çıkarmak istiyorsanız, burası tam size göre.

7. Marmaris, Turunç Plajı

7. Marmaris, Turunç Plajı

Marmaris’in en güzel köşelerinden biri olan Turunç, özellikle doğanın içinde kaybolmak isteyenler için ideal. Sonbahar aylarında buranın sakinliği ve doğal güzellikleri insanı büyüler. Yeşil dağlarla çevrili bu plajda, denizin turkuaz rengiyle buluşmak, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için harika bir fırsat. Marmaris’e yolu düşenler, Turunç Plajı’nın bu dinginliğini mutlaka deneyimlemeli.

8. Didim, Altınkum Plajı

8. Didim, Altınkum Plajı

Adı üstünde, altın sarısı kumlarıyla ünlü bu plaj, sonbaharda da oldukça cazip bir kaçış noktası. Didim Altınkum Plajı’nda denize girerken, yazın o sıcaklığı ve kalabalığından eser kalmaz ama deniz hala sıcaklığını korur. Plajın geniş kumsalında uzanıp, hafif serin esintilerin tadını çıkarabilir, Ege’nin mis gibi suyunda rahatlayabilirsiniz.

9. Göcek, İnlice Plajı

9. Göcek, İnlice Plajı

Göcek’in sakin plajı İnlice, huzurlu bir atmosfer sunar. Göcek’teki villalarda geniş bahçeler ve özel havuzlar, aileler için ideal. Ayrıca, kapalı ısıtmalı havuz ve hamam gibi olanaklar, sonbahar serinliğinde bile rahatça dinlenebilmenizi sağlar.

10. Foça, Karakum Plajı

10. Foça, Karakum Plajı

Eski Foça’nın bu saklı güzelliği, sonbaharda huzur arayanların ilk durağı olur. Karakum Plajı, isminin aksine tertemiz beyaz kumları ve dingin sularıyla sizi kucaklar. Kalabalıklardan uzak, sessiz bir tatil için burası ideal bir yerdir. Eylül ve ekim aylarında, plajın tenha hali sizi adeta başka bir dünyaya götürür.

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11. Kalkan, Patara Plajı

11. Kalkan, Patara Plajı

Kalkan, hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleriyle harika bir tatil yeri. Patara’nın muhteşem plajına çok yakın olması, burayı özellikle tercih edilen bir nokta yapıyor. Patara Plajı, uzun kumsalı ve sığ deniziyle aileler için ideal. Kalkan’daki villalar ise muhafazakâr bir tatil için harika bir seçenek. Korunaklı alanları sayesinde rahatça dinlenebilir, özel açık havuzda yüzebilirsiniz.

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