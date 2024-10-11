Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
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1. 1988-2024 Kozyatağı ve Ataşehir'in 36 yıllık değişimi
2. 1934- 2024 Kuzguncuk'un 90 yıllık değişimi
3. 1930- 2024 Suadiye'nin 94 yıllık değişimi
4. 1980- 2024 Altunizade'nin 44 yıllık değişimi
5. 1890- 2024 Kağıthane Sadabat Camii ve çevresinin 134 yıllık değişimi
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6. 1930- 2024 Ankara Dikmen'in 94 yıllık değişimi
7. 1976-2024 Fenerbahçe'nin 48 yıllık değişimi
8. 1960- 2024 Eyüpsultan'ın 64 yıllık değişimi
9. 1903-2024 Arnavutköy'ün 121 yıllık değişimi
10. 1880-2024 Anadolu Hisarı'nın 144 yıllık değişimi
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11. 1990- 2024 Bostancı'nın 334 yıllık değişimi
12. 1916- 2024 Haliç Boğazı'nın 108 yıllık değişimi
13. 1949- 2024 Yedikule'nin 75 yıllık değişimi
14. 1956- 2024 Kadıköy'ün 68 yıllık değişimi
15. 1920- 2024 Sultanahmet'in 94 yıllık değişimi
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