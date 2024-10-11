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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 19:55

Geçmişten günümüze önemli dönüşümler yaşayan 15 yerin fotoğraflarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta özellikle İstanbul'un ilçelerinin değişimlerini mercek altına aldık. Tarihi dokusuyla büyüleyen bu yerler zamanla nasıl evrildi? Gelin birlikte bakalım... 

Kaynak

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. 1988-2024 Kozyatağı ve Ataşehir'in 36 yıllık değişimi

1. 1988-2024 Kozyatağı ve Ataşehir'in 36 yıllık değişimi

2. 1934- 2024 Kuzguncuk'un 90 yıllık değişimi

2. 1934- 2024 Kuzguncuk'un 90 yıllık değişimi

3. 1930- 2024 Suadiye'nin 94 yıllık değişimi

3. 1930- 2024 Suadiye'nin 94 yıllık değişimi

4. 1980- 2024 Altunizade'nin 44 yıllık değişimi

4. 1980- 2024 Altunizade'nin 44 yıllık değişimi

5. 1890- 2024 Kağıthane Sadabat Camii ve çevresinin 134 yıllık değişimi

5. 1890- 2024 Kağıthane Sadabat Camii ve çevresinin 134 yıllık değişimi
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6. 1930- 2024 Ankara Dikmen'in 94 yıllık değişimi

6. 1930- 2024 Ankara Dikmen'in 94 yıllık değişimi

7. 1976-2024 Fenerbahçe'nin 48 yıllık değişimi

7. 1976-2024 Fenerbahçe'nin 48 yıllık değişimi

8. 1960- 2024 Eyüpsultan'ın 64 yıllık değişimi

8. 1960- 2024 Eyüpsultan'ın 64 yıllık değişimi

9. 1903-2024 Arnavutköy'ün 121 yıllık değişimi

9. 1903-2024 Arnavutköy'ün 121 yıllık değişimi

10. 1880-2024 Anadolu Hisarı'nın 144 yıllık değişimi

10. 1880-2024 Anadolu Hisarı'nın 144 yıllık değişimi
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11. 1990- 2024 Bostancı'nın 334 yıllık değişimi

11. 1990- 2024 Bostancı'nın 334 yıllık değişimi

12. 1916- 2024 Haliç Boğazı'nın 108 yıllık değişimi

12. 1916- 2024 Haliç Boğazı'nın 108 yıllık değişimi

13. 1949- 2024 Yedikule'nin 75 yıllık değişimi

13. 1949- 2024 Yedikule'nin 75 yıllık değişimi

14. 1956- 2024 Kadıköy'ün 68 yıllık değişimi

14. 1956- 2024 Kadıköy'ün 68 yıllık değişimi

15. 1920- 2024 Sultanahmet'in 94 yıllık değişimi

15. 1920- 2024 Sultanahmet'in 94 yıllık değişimi

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