Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Yurt dışına çıktığınızda karşılaşacağınız bazı yol işaretleri alıştığınızın çok dışında ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu ilginç levhalar sadece yön tarif etmekle kalmayıp aynı zamanda farklı kültürlerin mizah anlayışlarını ve dil becerilerini de gözler önüne seriyor. İşte gülümsemenizi sağlayacak ve bazen de şaşkınlık içinde bırakacak 15 ilginç yol işareti...
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1. İşaretin bir sebebi var...
2. Şarapçıyı kovalayan polis mi?
3.
4. Hayat çok kısa Azrail pusuda bekliyor
5. Telefonla oynarsan başına gelebilir
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6. Sanatsal
7. Michael Jackson?
8. Kalbine giden yol
9. 😂
10.
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11. Daha nasıl anlatılabilir?
12.
13. Eyfel'e gitmez😂
14. Topuklu giymek yasak
15. Bu da ne?
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