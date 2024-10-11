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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 09:18

Yurt dışına çıktığınızda karşılaşacağınız bazı yol işaretleri alıştığınızın çok dışında ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu ilginç levhalar sadece yön tarif etmekle kalmayıp aynı zamanda farklı kültürlerin mizah anlayışlarını ve dil becerilerini de gözler önüne seriyor. İşte gülümsemenizi sağlayacak ve bazen de şaşkınlık içinde bırakacak 15 ilginç yol işareti...

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. İşaretin bir sebebi var...

1. İşaretin bir sebebi var...

2. Şarapçıyı kovalayan polis mi?

2. Şarapçıyı kovalayan polis mi?

3.

3.

4. Hayat çok kısa Azrail pusuda bekliyor

4. Hayat çok kısa Azrail pusuda bekliyor

5. Telefonla oynarsan başına gelebilir

5. Telefonla oynarsan başına gelebilir
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6. Sanatsal

6. Sanatsal

7. Michael Jackson?

7. Michael Jackson?

8. Kalbine giden yol

8. Kalbine giden yol

9. 😂

9. 😂

10.

10.
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11. Daha nasıl anlatılabilir?

11. Daha nasıl anlatılabilir?

12.

12.

13. Eyfel'e gitmez😂

13. Eyfel'e gitmez😂

14. Topuklu giymek yasak

14. Topuklu giymek yasak

15. Bu da ne?

15. Bu da ne?

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