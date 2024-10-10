Vazgeçilmez İçeceklerden Churchill’in Tarihini Araştıran Genç Türklere Ait Olduğunu Buldu

Soda, limon ve tuz üçlüsünün muazzam buluşması olan Churchill’ın tarihini merak eden @gizembilig adlı Instagram kullanıcısı muhtemelen birçoğunuzun şaşıracağı bir bilgi verdi. Churchill içeceğini çok merak ettiği için kimlere ait olduğunu bulmak isteyen genç aslında bizim olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
80’li, 90’lı yıllarda İzmir’den çıkan Churchill, Bostancı Balıkçı Barınağı’ndaki Ahmet’in Yeri adlı mekanın meşhur içeceği.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mekanın sahibi Ahmet Bey’e politikatıcı yönü sebebiyle İsmet İnönü’nün Churchill lakabını vermesiyle de içecek de bu isimle anılıyor.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın