Vazgeçilmez İçeceklerden Churchill’in Tarihini Araştıran Genç Türklere Ait Olduğunu Buldu

Soda, limon ve tuz üçlüsünün muazzam buluşması olan Churchill’ın tarihini merak eden @gizembilig adlı Instagram kullanıcısı muhtemelen birçoğunuzun şaşıracağı bir bilgi verdi. Churchill içeceğini çok merak ettiği için kimlere ait olduğunu bulmak isteyen genç aslında bizim olduğunu anlattı.