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Vazgeçilmez İçeceklerden Churchill’in Tarihini Araştıran Genç Türklere Ait Olduğunu Buldu

Vazgeçilmez İçeceklerden Churchill’in Tarihini Araştıran Genç Türklere Ait Olduğunu Buldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 23:36

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Soda, limon ve tuz üçlüsünün muazzam buluşması olan Churchill’ın tarihini merak eden @gizembilig adlı Instagram kullanıcısı muhtemelen birçoğunuzun şaşıracağı bir bilgi verdi. Churchill içeceğini çok merak ettiği için kimlere ait olduğunu bulmak isteyen genç aslında bizim olduğunu anlattı.

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80’li, 90’lı yıllarda İzmir’den çıkan Churchill, Bostancı Balıkçı Barınağı’ndaki Ahmet’in Yeri adlı mekanın meşhur içeceği.

80’li, 90’lı yıllarda İzmir’den çıkan Churchill, Bostancı Balıkçı Barınağı’ndaki Ahmet’in Yeri adlı mekanın meşhur içeceği.

Mekanın sahibi Ahmet Bey’e politikatıcı yönü sebebiyle İsmet İnönü’nün Churchill lakabını vermesiyle de içecek de bu isimle anılıyor.

Mekanın sahibi Ahmet Bey’e politikatıcı yönü sebebiyle İsmet İnönü’nün Churchill lakabını vermesiyle de içecek de bu isimle anılıyor.

İşte o anlar 👇

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