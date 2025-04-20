Neden 'Ankara Havalimanı' Değil de Esenboğa? Aslında Tarihi Bir Anlamı Varmış!
İstanbul Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı...Ülkemizdeki havalimanlarına genellikle şehirlerin isminin verildiğini görüyoruz. Şehir isimlerinin tercih edilmediği havalimanlarına ise tarihteki önemli figürlerin isimleri veriliyor. Peki ya Esenboğa Havalimanı'na ne demeli? Üstelik Türkiye'nin başkenti Ankara'da neden böyle bir isim tercih edilmiş olabilir?
Gelin, tarihini öğrenelim!
Kaynak: Murat Bardakçı
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Esenboğa Havalimanı'nın ismi nereden geliyor?
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Kulağa bir Kızılderili ismi gibi gelen "Esenboğa" aslında gerçekten bir şahsın adı.
Gelelim hikayenin can alıcı noktasına: Neden İsen Buga'nın adı Ankara'nın havalimanına verildi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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