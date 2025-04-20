Neden 'Ankara Havalimanı' Değil de Esenboğa? Aslında Tarihi Bir Anlamı Varmış!

Ülkemizdeki birçok havalimanı, bulunduğu şehrin ismini taşıyor. İstanbul, Antalya, Konya...Peki ya Ankara'daki havalimanı neden bu kadar farklı bir isme sahip?

Bu sorunun cevabını ünlü tarihçi Murat Bardakçı 2000 yılında kaleme aldığı bir yazıyla vermiş. Bardakçı'nın anlattıklarına göre Esenboğa Havalimanı'ndaki 'esenboğa' isminin aslında esmekle bir ilgisi yok.

Bu isimdeki 'esen' kelimesinin kökeni aslında 'isen'dir. İsen, 'mutlu, huzurlu' gibi anlamlara gelir. Günümüzde 'esen' şeklinde kullanılan bu kelimeye 'esenlikle git, esen kal' kullanımlarında denk gelebilirsiniz.

Peki ya boğa?