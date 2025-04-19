Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Araba kullanmakla ilgili bugüne kadar pek çok şey yazılıp çizilmiştir! Zira herkesin trafiğe nasıl çıkacağınız, ne kadar zamanda araba kullanmayı öğreneceğiniz, cinsiyetinize göre ne kadar becerikli olacağınız hakkında bir fikir vardır. Üstelik yaptığınız doğrular şöyle dursun, yanlışlar da sık sık dile getiriliyordur.

Tabii haliyle bizim de yeni başlayanlar için birkaç tavsiyemiz olacak.