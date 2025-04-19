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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 13:53

Arkadaş ortamlarının, sohbetlerinin vazgeçilmez ismi olmak ister misiniz? O halde bu içeriğimiz tam size göre! Genel kültürünüzle, bilimsel bilgilerle ortamlarda bütün ışıkları ve gözleri üzerinize çekmeniz için 15 şaşırtıcı bilgiyi bir araya getirdik. 'Ne kadar çok şey biliyorsun!?' haykırışlarına şimdiden hazır olun! Bu bilgilerle hem hayata farklı bakacaksınız hem de sohbetlerin aranan ismi olacaksınız... 

İşte arkadaş ortamında satabileceğiniz 15 şaşırtıcı bilgi.

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1. Bilim İnsanları Dağınıklığın Zekayla Bağlantısı Olabileceğini Söylüyor

1. Bilim İnsanları Dağınıklığın Zekayla Bağlantısı Olabileceğini Söylüyor

Masanın üstü kağıtlarla, kalemlerle ve eski kahve kupalarıyla doluysa ve bunu toparlamak sana hep son sıradaki iş gibi geliyorsa yalnız değilsin. Belki de sırf bu yüzden arkadaşların ya da patronun sana biraz imalı bakışlar atıyor olabilir. Ama artık o bakışlara verecek bilimsel bir cevabın var. Çünkü bu konuda yapılmış bazı araştırmalar, dağınıklığın düşündüğümüz kadar kötü olmadığını ortaya koyuyor. Hatta bu durumun yaratıcı düşünceyle doğrudan bağlantılı olabileceğini söylüyorlar.

2. Neden Çoğu Korelinin Soyadı Kim, Park veya Lee'dir?

2. Neden Çoğu Korelinin Soyadı Kim, Park veya Lee'dir?

Kore dizilerinde ya da haberlerinde sürekli aynı soyadları duymak bir yerden sonra dikkatinizi çekmiş olabilir. Kim, Lee ve Park soyadları o kadar sık kullanılıyor ki sanki başka seçenek yokmuş gibi görünüyor. Bu durum öyle yaygın ki, Güney Kore’de neredeyse her iki kişiden biri bu üç isimden birini taşıyor. 'Tesadüf olamaz bu' diyorsanız çok da haksız sayılmazsınız. Çünkü arkasında hem tarihsel hem kültürel oldukça sağlam nedenler yatıyor.

3. Kediler Yabani Bir Hayvanken Nasıl Oldu da Evcilleştirildi?

3. Kediler Yabani Bir Hayvanken Nasıl Oldu da Evcilleştirildi?

Kedilerin nasıl evcilleştiğini hiç düşündünüz mü? Öyle ya, bir sabah uyanıp insanlarla yaşamaya karar vermediler. Üstelik bu evcilleşme süreci, köpekler gibi insanların yönlendirmesiyle de gelişmedi. Bilim insanları, kedilerin aslında bir değil, iki kez evcilleştirildiğini ortaya koydu. Üstelik bu durum, evcilleşme kavramını yeniden düşündürecek kadar sıra dışı detaylar barındırıyor.

4. Neredeyse Her Araçta Bulunan Emniyet Kemerleri Trenlerde Neden Yok?

4. Neredeyse Her Araçta Bulunan Emniyet Kemerleri Trenlerde Neden Yok?

Trenle seyahat eden hemen herkes, koltuğa kurulup rahatça ayağa kalkmanın, dilediği gibi gezmenin keyfini yaşamıştır. Hiçbir zaman 'Kemerimi taktım mı?' diye düşünmeyiz çünkü trenlerde emniyet kemeri yoktur. Ama bu yokluk, çoğu insanın aklına bir kez olsun 'Neden yok?' sorusunu da düşürmüştür. Bunca teknolojik gelişme arasında, neden hala trenlerde kemer bulunmaz? Cevabı aslında göründüğünden daha karmaşık.

5. Yeni Başlayanlar İçin İpuçlarıyla Araba Kullanmak! İşte Araba Kullanırken Bilmeniz Gerekenler

5. Yeni Başlayanlar İçin İpuçlarıyla Araba Kullanmak! İşte Araba Kullanırken Bilmeniz Gerekenler

Araba kullanmakla ilgili bugüne kadar pek çok şey yazılıp çizilmiştir! Zira herkesin trafiğe nasıl çıkacağınız, ne kadar zamanda araba kullanmayı öğreneceğiniz, cinsiyetinize göre ne kadar becerikli olacağınız hakkında bir fikir vardır. Üstelik yaptığınız doğrular şöyle dursun, yanlışlar da sık sık dile getiriliyordur. 

Tabii haliyle bizim de yeni başlayanlar için birkaç tavsiyemiz olacak.

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6. Belediye, Şirket veya Şahıslara Hangi Durumlarda Kayyum Atanır?

6. Belediye, Şirket veya Şahıslara Hangi Durumlarda Kayyum Atanır?

Bugüne kadar, belediye ya da özel şirketlere kayyum atandığını duymuşsunuzdur. 'Bebeğe kayyum atandı' gibi haberlerle de karşılaşmış olabilirsiniz. Yasalarla belirlenen bazı durumlarda hukuki veya idari olarak bir kişi, kurum ya da mal varlığına kayyum atanması söz konusu olabilir. Peki, kayyum atamak ne demektir? Hangi durumlarda kayyum atanır? Kayyum ile kayyım aynı şey midir?

7. Birçoğumuzun Zaman Zaman Yaşadığı Yetersizlik Hissi Nereden Geliyor?

7. Birçoğumuzun Zaman Zaman Yaşadığı Yetersizlik Hissi Nereden Geliyor?

Hepimiz zaman zaman kendimizi yetersiz, eksik ya da başarısız hissetmişizdir. Bu duygu, genellikle anlık bir his gibi görünse de aslında altında derin psikolojik ve çevresel faktörler yatar. Yetersizlik hissi sadece bireysel bir zayıflık değil, aynı zamanda toplumsal baskılar, geçmiş deneyimler ve kişisel beklentilerle şekillenen karmaşık bir duygu durumudur. Peki, bu duygu tam olarak nereden geliyor? Bilim insanlarının araştırmalarına ve psikolojik yaklaşımlara göre yetersizlik hissinin sebepleri oldukça derin olmakla birlikte genellikle geçmişten gelen izler taşır.

8. 120 Işık Yılı Uzaklıkta Mükemmel Gezegen!

8. 120 Işık Yılı Uzaklıkta Mükemmel Gezegen!

Bilim insanları nefes kesen bir keşfe imza attı. Bir başka araştırma yapan bilim insanları hiç beklemedikleri şekilde 120 ışık yılı uzaklıkta mükemmel gezegen keşfetti. İşte bilim dünyasını heyecanlandıran o keşfin detayları.

9. Uzayda Tuvaletini Yapan Astronotların Dışkısına Ne Oluyor?

9. Uzayda Tuvaletini Yapan Astronotların Dışkısına Ne Oluyor?

Uzayda yaşamak, sadece bilimsel deneyler yapmak ya da Dünya'yı yukarıdan izlemekten ibaret değil. Sizler de takdir edersiniz ki insan bedeni, Dünya koşullarına göre evrimleşmiş bir sistem. Yani temel ihtiyaçlar ve boşaltım gibi fizyolojik süreçler yerçekimsiz ortamda farklı yöntemlerle yönetilmek zorunda.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronotların her gün karşılaştığı bu pratik sorunlardan biri de dışkı yönetimi. Peki bu süreç uzayda nasıl işliyor? Astronotlar tuvaletlerini nereye yapıyor, bu dışkıların son durağı neresi oluyor?

10. Bazı İnsanları Neden İlk Görüşte Yıllardır Tanıyormuş Gibi Hissederiz?

10. Bazı İnsanları Neden İlk Görüşte Yıllardır Tanıyormuş Gibi Hissederiz?

Yeni tanıştığınız birini gördüğünüzde, daha ilk saniyede bir bağ kurduğunuzu hissedebilirsiniz. O an beyninizin 'sanki ben bu kişiyi yıllardır tanıyorum' demesi, aslında basit bir tesadüf değil. Peki, bu garip duygu nereden geliyor?

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11. Neden Bazı İnsanların Kulak Memesinde İnce Bir Çizgi Var?

11. Neden Bazı İnsanların Kulak Memesinde İnce Bir Çizgi Var?

Her insan farklı bir dünyadır. Bedenlerimiz, birbirimizden farklı izler taşır. Parmaklarımız, gözlerimiz, ayaklarımız, kulaklarımız...Örneğin bazı insanların kulakları daha yapışıkken bazılarının kulakları 'kepçe' sıfatıyla tanımlanır. Peki bazı insanların kulak memesinde ince bir çizgi olduğunu fark ettiniz mi? Belki siz de onlardan birisiniz! 

Kimileri bu çizginin kalp-damar hastalığı riskine işaret ettiğini belirtiyor. Peki durum gerçekten böyle mi?

12. Hangi Ayakkabıyı Giymeyi Tercih Edersiniz? Ayakkabı Seçimleriniz Kişiliğinizi Yansıtıyormuş!

12. Hangi Ayakkabıyı Giymeyi Tercih Edersiniz? Ayakkabı Seçimleriniz Kişiliğinizi Yansıtıyormuş!

Bir insanın karakterini nasıl anlarsınız? Muhtemelen onunla biraz sohbet etmeniz hatta birkaç gün geçirmeniz gerekebilir. Peki size bunun daha kolay bir yolu olduğunu söylesek? İnsanların kişiliklerini anlamak için ayakkabılarına bakmak yeterli! Bir psikolog, ayakkabıların bizler hakkında çok şey ortaya koyabileceğini gösteriyor. 

Peki ama nasıl?

13. Manifest Teknikleri Aslında Hiç de Yeni Değil: İşte Manifestin Antik Kökeni!

13. Manifest Teknikleri Aslında Hiç de Yeni Değil: İşte Manifestin Antik Kökeni!

Son yıllarda özellikle sosyal medyada eminim 'manifest' kelimesinin yoğunluğuna ve bununla beraber 'manifest teknikleri' paylaşan kullanıcılara sık sık denk gelmişsinizdir. 'Olumlu düşün olumlu olsun' sözünü temelinde baz alan 'manifest' aslında sandığımız kadar yeni bir kelime değil. 'Manifest' kökenleri aslında yüzyıllar öncesine dayanıyor. İşte manifestin antik kökeni!

14. Kahve Bardaklarının Kapaklarındaki Delik Ne İşe Yarıyor?

14. Kahve Bardaklarının Kapaklarındaki Delik Ne İşe Yarıyor?

Zincir kahvecilerden aldığınız o kahve bardaklarının üzerindeki minik delik, çoğu zaman fark etmediğimiz ama aslında çok önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Kahvenizi yudumlarken, sıcak içeceğinizin güvenli bir şekilde taşınmasını ve rahatça içilmesini sağlayan bu küçük detay,hiç şüphesiz her gün kullandığımız tasarım harikalarından bir tanesi. Peki o minik deliğin tam olarak ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

15. Dolunay'ın Birebir Kopyası Olacak!

15. Dolunay'ın Birebir Kopyası Olacak!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en hareketli şehri Dubai yine lükste zirve yapmaya hazırlanıyor. Milyarderlerin kenti Dubai’de 5 milyar dolarlık lüks tatil köyü kurulacak. Tatil köyünün proje görselleri ortaya çıktı ancak yapımına ne zaman başlanacağı belirsizliğini koruyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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